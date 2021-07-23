快訊／太平山遊樂區27日起開放　住宿最多8成！供應便當無合菜

▲太平山森林遊樂區7/27起開放，但住宿容納量降至8成。（圖／羅東林管處提供）

記者游芳男／宜蘭報導

降回二級，羅東林區管理處所轄太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區及自然步道，自7月27日起開放部分森林育樂場域，提供民眾安心遊憩場所。

羅東林區管理處所轄森林育樂場域部分開放如下：



「太平山國家森林遊樂區」

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1.不分平假日，開園時間調為6:00-18:00（建議16:00前購票入園）。

2.入園全面配戴口罩，實施實聯制及體溫控管，額溫量測達攝氏37.5度以上者，婉拒入園。

3.入園人數達1,000人即啟動動態管制，官網首頁露出即時入園人數。當入園人數達800人時，行經太平山途中之公路總局6處電子看板，開始預告管制。

4.住宿：（1）住宿容納量降至8成；（2）進退房時間太平山莊調為15:30後入住，翌日10:30前退房；翠峰山屋15:00後入住，翌日10:00前退房。

5.降載室內場域人數：（1）太平山莊餐廳同時段用餐人數至多50人，餐點改為盒餐，不提供合菜服務，用餐不併桌，安排梅花座、設置隔板，提供外帶服務。（2）雲海咖啡館同時段用餐人數至多50人，用餐不併桌，安排梅花座，提供外帶服務。（3）太平山莊服務站同時段人數至多30人，其內販賣部至多5人，暫不販售泡麵。（4）翠峰山屋（大廳及餐廳）同時段人數至多50人。（5）中間服務站同時段人數至多20人，其展示館不開放。

6.蹦蹦車因施工因素，暫停營運至10月31日。

7.鳩之澤溫泉區泡湯及煮蛋槽不開放。

8.夜觀貓頭鷹、生態綠網、觀星等活動，取消辦理。

9.假日公車恢復行駛，平日公車停駛，相關訊息請上國光客運查詢。

10.鼓勵遊客使用電子門票、行動支付等減少人與人接觸之收付款方式。

「羅東林業文化園區」

1.管制時段08:30-16:30。

2.入園人數達700人即啟動動態管制。

3.僅開放自中正北路120巷入園（羅東林管處大樓左側），其餘112、114、122、124巷、北區及南區出入口暫停開放。

4. 入園全面配戴口罩，實施實聯制及體溫控管，額溫量測達攝氏37.5度以上者，婉拒入園。

5.展示館不開放。

6.賣店(義美吉盛、木育森林館、日光山森林茶書苑)遵照防疫指引辦理人數管制。

7.竹林咖啡館僅提供外帶服務（林鐵車廂用餐區暫停開放）。

社區型自然步道

僅開放金瓜寮魚蕨步道、新店獅頭山步道、礁溪跑馬古道、拳頭姆步道、林美石磐步道、松羅步道、蘇花古道-大南澳越嶺段、朝陽步道及南澳古道等9條自然步道。新寮瀑布步道、聖母登山步道、九寮溪自然步道等3條，因工程施工中暫不開放。

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