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全聯4000坪南港旗艦店開幕！首間最大複合店　寵物區整排肉泥超狂

▲▼全聯南港旗艦店。（圖／全聯提供）

▲全聯南港旗艦店7/24正式亮相。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯歷經半年籌備，將於明（24）日在台北南港開幕首間旗艦店，總坪數超過4000坪，分為B1、B2共兩層樓，提供近200個停車位，光是超市面積就佔地超過500坪，成為全台空間最大複合店，商品數也最齊全，更集結多品牌異業合作，包括全國電子、鞋全家福、金玉堂文具百貨、MUJI無印良品等。

▲▼全聯南港旗艦店。（圖／全聯提供）

▲▼全聯南港旗艦店亮相。（圖／全聯提供）

▲▼全聯南港旗艦店。（圖／全聯提供）

前身為南港家樂福，自該業者撤出後，全聯自去年底接手進駐空間，經過半年籌備打造首間旗艦店，7/24正式亮相。有別於其他全聯店格設計，南港旗艦店特聘請日本設計師「西川隆」操刀，除了延續清水模灰色暗色系質感風格外，也加入工業風妝點，如綠色植栽、塗鴉圖案、仿霓虹燈造型燈飾等，再加上區塊專區陳列商品，提升空間豐富視覺感。另在規劃賣場時，還採用可引導顧客的「迴遊式動線」，同時配置了「休憩區、展演區、哺集乳室」等，讓整體購物空間形塑出質感與氛圍，跳脫一般人對全聯既有超市印象。

▲▼全聯南港旗艦店。（圖／全聯提供）

▲▼全聯南港旗艦店集結多品牌異業合作，空間特聘請日本設計師「西川隆」操刀。（圖／全聯提供）

▲▼全聯南港旗艦店。（圖／全聯提供）

業者表示，南港旗艦店是全聯店型20多年來演化的新標竿，首度規劃「五金、寵物、漁港直送鮮魚專區」，還擴大「進口商品專區、酒區、有機生機專區」等，並特別推出全聯阪急麵包PREMIUM系列，全新設計黑色包裝，質感激增，均一價49元起，希望讓顧客購物之餘享受經濟又美味的美食。

▲▼全聯南港旗艦店。（圖／全聯提供）

▲全聯南港旗艦店首次推出漁港直送鮮魚專區。（圖／全聯提供）

其中進口商品超過千支，更有專區陳列營造出國氛圍，以國人最愛的日本、韓國商品佔比最多，高達7成，另還有跨美洲、歐洲等10多國商品，如俄羅斯、比利時、羅馬尼亞、立陶宛等。類別除了各種休閒零食外，還有麵製品、調味品、各類茶品等，滿足消費者不同口味及購買需求。

▲▼全聯南港旗艦店。（圖／全聯提供）

▲全聯獨家的「生活良好」品牌，首度引進烤肉或露營時皆可使用的免洗餐具類商品。（圖／全聯提供）

而全聯獨家的「生活良好」品牌專區，商品數也是全台最齊全，價格帶介於49元～320元，類別包含休閒零食、調味品、麵製品、罐頭、食用油、沖泡飲品、五金用品及寵物等，甚至還首度引進烤肉或露營時皆可使用的免洗餐具類商品，如紙盤、紙碗、竹籤、冷飲杯等共9款。

▲▼全聯南港旗艦店。（圖／全聯提供）

▲全聯南港旗艦店是第一間販售MUJI無印良品「兒童有機棉天竺印花T恤」和「家用掛鉤」的店中店。（圖／全聯提供）

此外「MUJI無印良品」自去年開始正式進駐全聯，以店中店模式100%移植日系品牌的高質感，南港旗艦店將為第19間店中店，以全台價格統一為特色，引進MUJI無印良品年度熱銷品、各類別主力商品、日常基本品、具有環保友善地球概念的商品為主。為歡慶旗艦店開幕，7/24～7/25購買MUJI無印良品商品滿599元，贈黃麻購物袋A4乙個，限量500個。而全聯南港旗艦店也是第一間販售MUJI無印良品「兒童有機棉天竺印花T恤」和「家用掛鉤」的店中店。

▲▼全聯南港旗艦店。（圖／全聯提供）

▲首次設置寵物專區，販售多達600項商品。（圖／全聯提供）

除了首度引進生活良好的免洗餐具類商品外，南港旗艦店的「五金與寵物專區」也各別引進多款新品，主要打造了烤肉、玩具、植栽、燈具、廚房用品、掛鉤浴室收納等專區，整體商品數近600項。而「寵物專區」一樣有多達600項商品，更首次引進一般通路少有的熱銷品牌，如日本UnicharmPet、汪喵星球、渴望、法米納、瑪丁、愛喜雅等，甚至還一次引進多達118項CIAO寵物品牌系列商品，為目前業界品項數最齊全的販售通路。

▲▼全聯南港旗艦店。（圖／全聯提供）

▲▼全聯一次引進多達118項CIAO寵物品牌系列商品，南港旗艦店為目前業界品項數最齊全的販售通路。（圖／全聯提供）

▲▼全聯南港旗艦店。（圖／全聯提供）

由於全聯南港旗艦店坪數空間更大，也提供更豐富完整的生鮮品項，特別推出全聯阪急麵包PREMIUM系列，現烤直送的「升級版」阪急麵包，訴求原汁原味日本高質感，主打歐式法國麵包、生吐司系列，並換上全新升級的黑色包裝，打造猶如百貨公司般的精品麵包，均一價49元。

▲▼全聯南港旗艦店。（圖／全聯提供）

▲全聯We Sweet Café主打五星甜點在你家，特別與來自法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri合作推出獨家新品。（圖／全聯提供）

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