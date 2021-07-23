終於降回二級！與5月初版「最大差異」曝光　網傻眼：根本2.9級

▲民眾外出仍須戴口罩。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

全台7月27日至8月9日確定調降為二級警戒，不過就有網友看了最新指引以後，發現跟「原本的」二級措施有落差，而其中最大的差異就是「室外也要戴口罩」。貼文曝光後，隨即引發熱議，網友也紛紛回應，「強化二級」、「不就講了，降級不解封」、「之前就說要修正現行一些規定」。

本站稍早報導《727降至二級！3張圖掌握「最新指引」 終於可以內用了》，記者會上，指揮官陳時中宣布了最新的二級警戒指引，不過，此次的措施與5月「原本的」因應事項還是有些許落差。

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▲二級強化警戒措施。（圖／指揮中心提供）

此次7通則：

1.除飲食外，外出全程佩戴口罩。

2.實聯制，保持社交安全距離。

3.營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外空間至少1米／人（1平方米/人）。

4.集會活動人數上限：室內人數限制50人，室外人數限制100人，若超額則提防疫計畫。

5.餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

6.婚宴、公祭可開放。

7.符合主管機關防疫管理得開放。

5月11日的二級警戒措施：

1.未配合口罩規定者可予以開罰。

2.停辦室外500上以上、室內100人以上之集會活動。

3.集會活動需維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並落實實名制、量體溫、消毒，人流管制、總量管制、動線規畫。

4.必要時強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

▲5月11日公布的疫情警戒標準及因應事項。（圖／指揮中心提供）

就有網友在PTT的HatePolitics板上，以「7/27降為2級」為題發文，提到三級警戒兩個多月後，他還以為是自己忘記了二級警戒長怎樣，但他翻找了5月所公布的措施後，發現先前只有要求室內全程戴口罩，室外並沒有強制，至於集會活動，室內人數限制100人以下、室外人數限制500人以下，與現在相比，他實在覺得差很大。

貼文曝光後，網友也紛紛留言回應，「二級、三級差太多了，當成緩步降級吧」、「二級再外加一些規定，還不錯啊」、「真的管太多，不如維持三級」、「時空背景不一樣啦」、「真的2.9級」、「當初分類太粗糙」、「幾級不是重點，重點是指引規範」、「根本假二級」、「還不是限制一堆，乾脆維持三級」。