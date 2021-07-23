麥當勞仍不開放內用！限制延長至8／2　也不提供洗手間

▲麥當勞宣布8月3日起開放內用服務。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

行政院今（23）日宣布全台3級防疫警戒將於7月27日起調降至2級，並公布7大強化措施，只要能配合辦理就可有條件開放相關場所，但仍要看各縣市政府最後決定。針對餐飲內用部分，目前雙北不跟進開放，稍早麥當勞宣布，將依循相關指導規劃最新防疫措施，目前全門市延長暫停門市內用、廁所至8月2日，並預計於8月3日起正式開放。

台灣麥當勞表示，依據中央疫情指揮中心指引並遵循各縣市政府指導下，祭出防疫新規包括「不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距或使用隔板」、「同桌者採梅花式安排座位或使用隔板」，全門市正積極整備中。而根據目前規劃及進度，原實施至7月26日之暫停餐廳內用服務、停止洗手間使用，以及歡樂送僅開放線上訂餐、信用卡支付等相關防疫措施將延長至8月2日，「預定自8月3日起同步開放。」

另，頂呱呱集團稍早則宣布，為維護顧客、員工健康，7月27日起至8月9日「自主延長街邊店不開放內用。」僅提供外帶外送服務，而百貨門市則百貨規範執行，除了最主要的速食店頂呱呱外，旗下品牌包括東京油組総本店、UNCLES魷魚大叔、BOBBYBOX、美國功夫茶、Softbite等同樣配合辦理。