狀況外？雄獅「8／11重啟鳴日號」　台鐵傻眼：沒決定要復駛

▲雄獅旅遊宣布鳴日號8/11復駛。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

行政院宣布27日起防疫警戒降為第二級，雄獅旅遊今日宣佈停駛3個月的鳴日號觀光列車也訂於8/11重啟。然而交通部台鐵局表示，觀光列車賣點為在車上飲食，但礙於疫情問題仍不開放車廂內飲食，因此尚未決定要復駛，與業者說法完全不同。

雄獅旅遊發言人游國珍表示，台鐵觀光列車「鳴日號」將於8/11、8/19重新啟航，這也是睽違三個月再度行駛，除了搭載率降至5成，也會拉開列車座位間距，至於車內是否可以飲食則還需確認。

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不過交通部今日召開降級鬆綁限制說明記者會時，台鐵局副局長陳仕其表示，觀光列車賣點就是可在車內用餐，目前礙於疫情無法開放車廂內飲食，因此「還未決定復駛」，並強調「台鐵還沒掌握復駛消息，還需與業者協調」。

▲台鐵觀光列車賣點即為可在車內飲食賞景。（圖／台鐵提供）

另外降級後，台鐵開放旅客以電子票證搭乘台鐵對號列車，但太魯閣、普悠瑪、觀光列車、團體列車除外。雙鐵列車上與車站內仍禁止飲食，限制對號列車發售座位數以7成為上限，不可販售站票。

高鐵公司表示，將透過車廂座位定位系統賣票，達到「類梅花座」目標，若搭乘旅客數過多，會採取增班方式，拉大車廂內旅客間的距離。台鐵局也表示，配置上優先會以鄰座無人為主，由於近期旅客數少，因此多能維持梅花座。