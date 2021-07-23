LIVE／北市+4 !餐飲開放內用？　柯文哲最新說明

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，行政院23日宣布，自27日起防疫警戒降級為二級警戒。原則上外出仍需全程配戴口罩、進出場域都需實聯制、保持社交距離等，但戶外空間、餐飲業等管制放寬。針對警戒降級，北市府下午將召開記者會說明最新作法，市長柯文哲、副市長黃珊珊等都將出席。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

中央流行疫情指揮中心23日公布國內新增24例新冠肺炎確診病例，分別為23例本土、1例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。個案分布以新北市13例為最多，其次為台北市及桃園市各4例、宜蘭縣及高雄市各1例。

行政院23日上午召開擴大防疫會議。指揮官陳時中報告近來疫情發展，並由各部會報告各項防疫指引規劃以及昨日與各縣市防疫會議後的相關修正意見。根據指揮中心的防疫規劃，行政院長蘇貞昌裁示，全國疫情三級警戒調降至二級，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。

陳時中在下午的防疫記者會正式宣布，全台7月27日至8月9日，防疫等級降到二級，仍要提高警覺，不排除因為任何情況而取改變等級。

儘管警戒降級，但仍有通案性的規範需遵守。1.除飲食外，全程佩戴口罩。2.實聯制。3.保持社交安全距離固定地點宗教活動。4.人流控管或總量管制。5.室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外空間至少1米／人（1平方米/人）。6.室內人數限制50人，室外人數限制100人，若超額則提防疫計畫100人。7.餐內用原則依照衛福部規定處理。



餐飲業部分，日前已開放餐廳架設隔板、梅花做即可內用，此次進一步開放超商、賣場內用區。至於運動場館部分，開放保齡球館、撞球場，球具清消後，始得提供下一個人使用。

但相關休閒娛樂場所，如歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、桌遊場所及其他類似場所，暫時仍不開放。