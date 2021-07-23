全力防疫　成大啟動碩博生新生健檢全面PCR入學好安心

▲成功大學啟動碩博士新生PCR篩檢，除保障校園安全，也讓學生學習安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學110學年度新生體檢，COVID-19病毒核酸檢測（PCR）列為體檢項目之一，新生入學前應繳交PCR篩檢陰性報告，始可入校或申請入宿，成大醫院率先針對暑假要提早入校、進入實驗室的成大碩博班新生，展開PCR檢測，21日至23日已完成約900名研究所新生PCR檢測，除保障校園安全，也讓學生學習安心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

成功大學鎖定往年暑假便提前入學的碩博班新生，於7月21日至23日進行第一批PCR檢測，成大6月28日發出通知進行調查，彙整名單後，於7月9日發送採檢簡訊與電子郵件通知，再分梯次安排至成大醫院進行唾液PCR檢查。7月21日至23日每天上午8時至9時半，分3個時段辦理，以分散人流。

學生接收到通知後，需先自行上網填答是否願意在成大醫院進行PCR檢測，有意願者列印及填妥自費同意書，根據分派到的日期與時段，於受檢當日持看診號次、同意書、身分證、健保卡以及500元PCR檢測費用至成大醫院進行檢測。

成大發言人李俊璋表示，研究生上午進行PCR檢測，當天晚上就可得知結果，若為陰性，隔日即可遵照學校科技防疫規範，進入研究室，從事研究工作。成大醫院仔細規劃採檢動線與採檢時段，避開門診人數高峰時段，全力配合執行新生PCR檢測，更展現超高效率，力求上午採檢，下午公布檢測結果，讓新生如期進入校園，也守護全校健康安全。

成大附設醫院PCR檢測，原本自費急件為4000元、普件為3000元，但這次配合新生體檢，只要學生在指定日期與時段，到成大醫院做PCR檢測，檢測費用降為500元。

成大人工智慧與資訊系統碩士在職專班新生吳少民表示，一早就到成大醫院等候採檢，排隊的人不多，所以很快就輪到，整個流程大約20多分鐘，相當快速，也出乎他意料的流暢。吳少民表示，新生做PCR檢測除了讓自己安心，周遭的朋友、學校的老師、同學也可以更放心，各方面都可以避免受到疫情的影響，原本自費檢測要4000元，這次只要500元，他覺得負擔不重。

成大臨床醫學研究所新生邱郁庭說，學校為新生安排PCR檢測讓她覺得入校很安心，成大醫院在動線安排或人員引導都很用心，讓受檢者不用花太多時間或心力就可以輕鬆完成，採檢的方式用唾液採檢，安全快速，她說500元的採檢費還在她可以接受的範圍內。

成大都市計畫所新生邱韻淳認為，在疫情期間，掌握自己的身體狀況，以保障身邊所有人，是公民的義務，不能只靠政府、學校或其他人的保護，所以接受PCR的檢測，確認自己的健康狀況，避免病毒的侵襲，是很基本的態度，如果真的感染，也可以提早因應，避免造成更大的影響。

成大新生體檢項目分為一般項目及高傳染性風險項目，COVID-19的PCR檢測屬於後者。李俊璋說，今年因為疫情的關係，新生入學體檢以PCR為優先執行項目，一般體檢項目，如量測身高、體重、抽血等，於九月中之後陸續安排新生體檢。

李俊璋分析，成大執行教職員工生PCR檢測，是以染疫風險的高低作為策略考量，在規劃上包括教職員工、新生、舊生3大部分，以這些人員的群居、移動和成大科技防疫措施執行等面向進行綜合評估，再考量醫院執行PCR量能，可分配予教職員工生的檢測量能約每天檢測400人，所以校方決定針對染疫風險較高族群包括新進教職員工、所有新生及舊生住宿舍涉有移動風險者，優先執行PCR檢測。





據了解，成大新進教職員工每年約1000人，成大110學年度新生含碩博班及大一新生，合計約7000人，大一新生將入住宿舍約2700人，學校將陸續安排於8月26日到9月13日上午進行PCR檢測，當日晚上即可得知結果，若為陰性，當晚即可配合防疫措施入住宿舍。

李俊璋表示，碩博士及大一新生不入住宿舍者，考量其居住地距離台南市之遠近，自8月11日到25日依台南市、嘉義縣市、高雄市、屏東縣、雲林縣的順序，以每週3日安排1000人次接受PCR檢測；所有時間無法配合之於成大醫院受檢者，亦將統一安排於9月14日到16日進行PCR檢測。住宿舍的舊生有移動風險者，於返宿第5天自費500元執行PCR檢測，從端午節至今，已執行5批次，累計檢測83人，皆為陰性。

成大醫院副院長李經維表示，PCR檢驗成本非常高，空間、設備、人員都需全面動員。「在平順、流暢過程背後，是錯综複雜的設想、協商、策略修正、硬體實力在支撐。我們想辦法把大學醫院的量能極大化。」成大醫院投入大量的專業採檢人力、從歐洲進口檢驗機器，把PCR檢驗量能從最初的1天80、1天200，提高到目前1天可以做2000件。成大醫院的門診量在今年5月疫情大爆發後，每日約4000到5000人，目前還要加上戶外篩檢站以及動輒破千人的疫苗接種作業。

「Jo Malone限量香氛禮盒組」