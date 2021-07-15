台灣入列英國「綠色旅遊觀察名單」　19日中午起入境英格蘭免隔離

▲旅客自英國時間7／19日凌晨4時起，自台灣入境英國英格蘭者，不再需要進行隔離。圖為倫敦希斯洛機場。（圖／路透社）

記者蘇晏男／台北報導

繼德法荷等歐盟國家放寬台灣旅客入境管制後，英國政府宣布將台灣列入綠色旅遊觀察名單 (Green watchlist)。英國在台辦公室（BOT）15日指出，自英國時間7月19日凌晨4時（台灣時間19日上午11時）起，凡持PCR陰性檢測證明自台灣入境英國英格蘭者，不再需要進行隔離，但若在入境英國後的兩天內PCR檢測報告為陽性，則仍需進行隔離。

此外，入境英國後，若收到英國政府 (NHS Test & Trace) 通知曾與新冠檢測陽性者搭乘同一交通工具入境英國者，亦必須進行隔離；而自台灣入境英國者，若在入境英國之前十天內曾到過紅色（Red）或黃色（Amber）名單的地區，則須依照該名單入境規定，進行隔離與檢測。

BOT補充，從台灣入境英國英格蘭的所有旅客 （10歲以下幼童除外）均應備妥出發前72小時內採檢的新冠病毒

PCR檢測陰性證明，所有入境英國英格蘭旅客亦須於出發前48小時內上網填寫「旅客追蹤表」（Passenger Locator Form），並須預先透過英國政府官方網站 預定並支付入境英國後兩天內之PCR檢測 （4歲以下幼童除外）。

BOT也說，英國政府旅遊名單將依各地區疫情狀況而改變，請計畫前往英國者隨時注意英國政府官方網站之最新公告；至於前往英國蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭者，則請透過英國政府官方網站介面進入查詢當地最新防疫資訊。