清大新生暑假多放9天！舊生沒有　福利源自這件大事

▲清大學生會於臉書公告，大一新生延後至22日開學。（資料圖／清大提供）

記者陳凱力／新竹報導

臉書《清華大學學生會( NTHUSA )》今(16日)下午2時許於粉專貼文公告，為因應110學年度大學指考延期舉行，本校擬調整110學年度第1學期開學日：大一新生延至110年9月22日（三）開學，舊生則維持110年9月13日（一）開學。

清大校方證實消息來源，並表示，因配合今年指考時間延後，大一新生順延開學日至9月22日，舊生則按預定時間開學，不受影響。

清大表示，因應今年指考延期舉辦，清華大學與陽明交大、中央、政大等台聯大系統大學校長會議決議大一新生開學日延後，原擬延至9月20日開學，但又適逢中秋連假，所以大一新生開學日訂在 9 月 22 日；其他年級學生維持 9 月 13 日開學。

大一新生雖延後一周開學，但學習不打折，課堂上有大一新生的教師將採因應方案，如第一週上課時同步錄影，大一新生可以非同步方式學習，也可以擇期補課，或申請彈性學期週數計畫。

此外，陽明交大也表示，配合指考延後，陽明交大的本屆大一新生同樣延至22日才正式上課；往常大一新生皆需比舊生提早開學，並到校進行輔導週，今年配合疫情，輔導週活動可能全數改為線上進行，所以大一新生於13日線上開學典禮後，再進行為期一週的線上輔導週，22日才會正式上課。

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