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台南特色疫苗施打站南美館二館首登場　黃偉哲親自視察關心民眾

▲台南特色施打站台南美術館二館開打，市長黃偉哲特地前往視察，關心民眾施打疫苗情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南特色施打站台南美術館二館開打，市長黃偉哲特地前往視察，關心民眾施打疫苗情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一直是藝術與文化的重鎮，顧及疫苗施打量能和接種場所優質化，台南市擇定多處市民朋友常去的文化藝術場所設置接種點，希望透過充滿藝術氣質的特色場域讓「施打疫苗」這件事逐漸「日常化」，23日在台南美術館二館設置施打站開打，市長黃偉哲特地前往視察，關心民眾施打疫苗情況。

▲台南特色施打站台南美術館二館開打，市長黃偉哲特地前往視察，關心民眾施打疫苗情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南美術館是一個很厲害的施打點，除了來這邊施打疫苗之外，民眾還可順道浸淫在藝術的殿堂裡，南市府一直積極的在增加疫苗的覆蓋率，但是也希望能兼顧民眾的身心，希望民眾在得到疫苗保護力之餘，也能在南美館放鬆心情，可謂一舉兩得，南市府也會努力將施打疫苗的站點多元化，來提高民眾施打疫苗的意願。

▲台南特色施打站台南美術館二館開打，市長黃偉哲特地前往視察，關心民眾施打疫苗情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日的「台南美術館二館—跨域展演廳」全日預計服務500人，希望民眾前來接種疫苗的同時也能享受一下南美館內外的景緻，並享用館方提供的優惠活動，這個場次在第三輪開放登記半小時內即額滿的場次，也是這波特色疫苗施打站的首場，24日還有「奇美博物館－台南都會公園」以及星期日的「許石音樂圖書館」、「蕭壠文化園區A3展館」。目前預約人數已滿額，希望已預約登記的民眾依約前來，讓防疫與文化並重。

▲台南特色施打站台南美術館二館開打，市長黃偉哲特地前往視察，關心民眾施打疫苗情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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