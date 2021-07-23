打疫苗頭暈？小黃自撞號誌燈桿　駕駛送醫

▲台南市東區文化一街及文化三街路口，23日上午發生計程車自撞號誌桿車禍，計程車車頭嚴重受損，機油箱破裂漏油，李姓司機幸無大礙，以救護車送醫治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區文化一街及文化三街路口，23日上午發生一起計程車自撞號誌桿車禍，消防局據報迅速派員到場，發現計程車車頭嚴重受損，50歲李姓司機疑因右前輪爆胎失控肇事，由救護車將頭暈、有擦傷的李男送醫，幸無大礙。

至於外傳李姓司機疑因昨施打疫苗會頭暈，肇事原因是否與打疫苗有關，市警一分局警方則表示，由於李男受傷就醫，尚未製作調查筆錄，警方無法也不能證實，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

台南市東區文化一街及文化三街路口，23日上午8時25分發生一起計程車自撞號誌桿車禍，台南市消防局據報迅速派員到場，發現計程車車頭嚴重受損，50歲李姓計程車司機身體不適、頭暈、有擦傷，幸無大礙，馬上以救護車送醫。

據台南市警一分局初步調查，計程車右前輪爆胎，右前車頭撞毀，機油箱破裂漏油，路面留下大片油漬，李男酒測值為0，警方除依規定勘查測繪蒐證外，並管制交通，通知交通大隊拖吊車將車子拖到路旁，另請環保派員協助清除路面上油漬。

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