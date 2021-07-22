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台南27日起防疫適度鬆綁　洽公、長照機構、幼教機構都包括！

▲7月27日起的台南市政府洽公服務、長照機構防疫規範及幼教機構都適度鬆綁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲7月27日起的台南市政府洽公服務、長照機構防疫規範及幼教機構都適度鬆綁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，22日下午率相關局處首長向市民宣布，7月27日起的市府洽公服務、長照機構防疫規範及幼教機構都適度鬆綁。

▲7月27日起的台南市政府洽公服務、長照機構防疫規範及幼教機構都適度鬆綁。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲7月27日起的台南市政府洽公服務、長照機構防疫規範及幼教機構都適度鬆綁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府自三級警戒宣布開始，即在雙市政（民治及永華）中心規劃戶外民眾洽公中心受理民眾提報案件，自5月17日起成立戶外民眾洽公專區，至7月21日止已服務26833人次。因應近期疫情趨緩以及7月27日起三級警戒可能降級，秘書處表示，自7月27日開始，民眾洽公將回歸入府正常受理，但提醒民眾7月27日起入府洽公仍須遵守以下防疫規定：（1）量測體溫（2）配戴口罩（3）外送專區（4）雙重實聯（名）制。

▲7月27日起的台南市政府洽公服務、長照機構防疫規範及幼教機構都適度鬆綁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關7月27日起的長照機構防疫規範，社會局長陳榮枝指出，社福服務降級防疫指引，適用的對象包含社區式長照機構、身障日間型服務單位、日間照顧服務單位及兒少照顧服務單位等共計146個單位，目前社福服務人員全體施打率平均約94％，降級防疫仍需維持體溫監測、戴口罩、酒精消毒及全面實聯制之共通性原則。

▲7月27日起的台南市政府洽公服務、長照機構防疫規範及幼教機構都適度鬆綁。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲7月27日起的台南市政府洽公服務、長照機構防疫規範及幼教機構都適度鬆綁。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲7月27日起的台南市政府洽公服務、長照機構防疫規範及幼教機構都適度鬆綁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在服務條件方面，全體工作人員疫苗施打率達8成，未接種者及接種第一劑未滿14日者應提供3日內抗原快篩或核酸篩檢陰性證明，填具查檢表及防疫計畫函報社會局核備。至於應變管理上，採分艙分流、分組活動，室內1.5公尺防疫管控，如有發現疑似案例，機構應立即通報並配合疫調，如有確診需暫停服務。而在稽核規劃面上，建制管理機制，各單位每日自主檢核，有異常立即回報社會局，並設有專責的查核人員，持續實地查核，希望能達到最佳的防疫效果，來保障市民的安全。

▲7月27日起的台南市政府洽公服務、長照機構防疫規範及幼教機構都適度鬆綁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，公私立幼兒園及課後照顧中心（安親班）因應全國疫情提升至第三級警戒，自5月19日起即配合中央政策全面停課迄今，期間市府也積極為幼兒園和安親班教育人員安排於7月8日至12日全面完成疫苗施打，整體施打率達95.39％。

▲7月27日起的台南市政府洽公服務、長照機構防疫規範及幼教機構都適度鬆綁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，針對中央防疫警戒調整後，為兼顧家長托育需求與防疫，南市公私立幼兒園及課後照顧中心，將採「有條件開放」，並規劃以下配套措施，包括：（1）帶班教師須已完成施打疫苗，未完成施打者每3天至少快篩1次。（2）師生應落實基本防疫要求（包括：量體溫、勤洗手、戴口罩、保持社交距離，每日自主健康管理，「發燒、生病不上班、不上課」）。（3）特定人員加戴面罩、手套（隨車人員、打菜人員、接觸外人者等）。（4）以班為單位進行教學，禁止跨班及戶外教學活動。（5）密閉空間、戶外遊具及有接觸傳染風險之設施暫停開放。
（6）室內用餐應加裝隔板，保持距離。（7）外人須經同意始得進入並嚴守規範（落實實聯制、量體温、戴口罩、噴酒精、保持社交距離、避免接觸幼兒）。（8）每日加強消毒，包括：幼童車、室內外活動空間、廁所等。（9）師生有1人確診全園停課2週，有1人被匡列，全園停課1天清消。

▲7月27日起的台南市政府洽公服務、長照機構防疫規範及幼教機構都適度鬆綁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲強調，上述配套會依中央疫情指揮中心規範及台南市疫情發展滾動修正，只要各園或各中心能遵循上述要求，即可自7月27日起開放受托。

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