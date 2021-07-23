偷電纜遭私刑1死1重傷！解剖驚見他「肋骨斷裂、背部大範圍瘀傷」

▲里港警方偵辦廖男命案（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、林昱萱／屏東報導

高雄一對廖姓夫婦日前到高屏溪河床偷剪電纜線變賣，遭到養殖戶拖下車圍毆，造成丈夫死亡、妻子重傷的慘劇，而經檢警相驗後發現，死者背部有嚴重、大範圍瘀青，肋骨也多處斷裂，全身上下幾乎體無完膚。

一名養殖戶透露，有業者2個星期內被偷剪了6次電纜，先前監視系統已經錄到廖姓夫妻作案，22日凌晨發現他們再度犯案，因此眾人才會氣憤難耐，要他們下車理論，沒想到竟會鬧出人命。此外，當時夫妻倆被從車子裡拖出毆打，而為了防止他們逃跑，車輪框也被插上木棍、車窗被砸的支離破碎，現場滿地血跡與狼藉。

▲廖母表示，並不清楚兒子為何會出現在該處。（圖／民眾提供）

對此，經檢察官對死者遺體進行解剖發現，其內臟並無明顯毀損，但肋骨多處斷裂、背部也有大範圍嚴重的瘀青。另外，死者的母親表示，並不知道兒子為什麼會到該處偷電纜。據悉，夫妻二人有吸毒前科，目前無業，而至於廖男的詳細死亡原因，仍有待進一步的相驗結果出爐。

警方深入追查，目前已有8人到案，僅有一人承認有幫忙把人從車內拉出，但其堅稱自己並沒動手，而其他7人也都否動手，至於詳細案情仍有待警方追查。