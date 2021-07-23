擁女友+19歲小三！武漢大學教授遭爆「不滿足持續約砲」...慘遭停職

▲周玄毅遭小三爆私生活淫亂。（圖／翻攝自微博）



實習記者周依儒／綜合報導

武漢大學哲學系副教授、大陸節目《奇葩說》嘉賓周玄毅，近日被爆私生活極為淫亂，不但有一名正牌女友、小三外，還與其他女粉絲保持「開放性關係」，讓小三火大出面爆料。目前武漢大學已將周玄毅記過、停職處分。

根據陸媒報導，7月17日時一名女網友「致譚女士」在微博發文，表示周玄毅在和自己交往時，同時和其他女粉絲發生關係，而周玄毅早已有一名交往3年的女友，正牌女友對所有事情完全不知情。「致譚女士」指出，她選擇出面爆料是因為發現周玄毅和多名女粉絲保持關係，長期利用自己「女權男」的身分欺騙了很多人。

▲「致譚女士」氣到發長文爆料。（圖／翻攝自微博）



這名年約19歲的「致譚女士」說，剛開始時周玄毅在微博上替女性說話的言論吸引了她，起初兩人見面後她問了周玄毅是否單身？周玄毅坦誠的回覆「不是」，但兩人關係仍持續發展，最後也發生性關係，不過「致譚女士」強調，自己和周玄毅發生關係時是被強迫的，當下她並不知情。

▲周玄毅與「致譚女士」曾被拍到一同出遊，自此後周玄毅就開始疏遠她。（圖／翻攝自微博）



直到「致譚女士」發現周玄毅除了她和正牌女友外，竟持續和其他女粉絲保持開放式關係，除腳踏兩條船外，還持續和女粉絲約會、上床，甚至有要和她疏遠的跡象，讓她忍無可忍決定出面爆料。

據悉，周玄毅在參加節目《奇葩說》時，就宣布了和節目中相識多年的好友馬薇薇的戀情，但當時就已被周玄毅前妻發文吐槽「周玄毅在婚內早有出軌行為」，不過當時周玄毅和馬薇薇都並未回應，兩人也在2018年11月就傳出離婚消息。

▲周玄毅與前妻馬薇薇。（圖／翻攝自微博）



武漢大學在接獲爆料後展開調查，日前也公布調查結果，「教師周玄毅因違反相關規定，特給予黨內嚴重警告處分、行政記過處分，並停止課程教學工作和研究生招生資格。」據了解，42歲的周玄毅是哲學學者，並以女權主義者自居，曾榮獲2000全國大專辯論賽的最佳辯手，更擔任武漢大學辯論隊總教練，活躍於《奇葩說》、《小學問》等節目。