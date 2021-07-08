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一航班52人染疫！網友看數字嚇傻「結局反轉超虐心」：祖國真好

▲▼阿富汗來的航班53人確診。（圖／翻攝自環球網）

▲阿富汗來的航班53人確診。（圖／翻攝自環球網）

記者鄭思楠／綜合報導

一則「7月2日阿富汗—武漢MF8008航班有22例新冠肺炎確診病例」的消息，近日讓大陸網友的心情如同坐雲霄飛車。起初，單個航班有22例確診和30例無症狀患者引爆輿論，但隨後微博帳號「領事直通車」發布的消息讓網友突然發現，原來MF8008航班是協助在當地的中國人回國的「撤僑航班」。

湖北省衛健委7日通報，7月6日0時至24時，湖北省新增新冠肺炎確診病例25例、31例無症狀感染者，均為境外輸入。有網友注意到，其中，22例確診病例和30例無症狀感染者均來自7月2日阿富汗—武漢MF8008航班。

隨後不久，「湖北一入境航班發現22例確診」衝上微博熱搜。看到這一消息，不少網友有些慌，直呼「這麼突然」、「太嚇人了」、「這什麼情況」。

▲▼阿富汗來的航班53人確診。（圖／翻攝自環球網）

▲官方透露是撤僑航班。（圖／翻攝自環球網）

隨著關注度不斷增加，病例從何而來？為何一下新增這麼多？這些問題成為了輿論關注的焦點。網友掀起討論之際，一則消息的出現讓所有人感歎，「原來是撤僑航班」、「看到撤僑這兩個字就熱淚盈眶了，無論身在何方，不要怕，還有祖國」。

外交部領事保護中心官方微博「領事直通車」隨後發微博回應，「鑑於阿富汗國內安全形勢複雜嚴峻，為確保在阿中國公民安全，中國政府已提醒在阿中國公民盡早離境並提供必要協助。近期，自阿緊急回國人員中檢測發現有確診病例和無症狀感染者。有關地方正嚴格按照防疫規定，對相關人員進行隔離觀察，並對患者進行治療。對於個別自願留阿的中國公民，中國駐阿富汗使館已協助有需要人員接種新冠疫苗，並將在職責範圍內繼續提供必要協助。」

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