確診選手「奪牌夢碎」！染疫被迫退賽東奧　21人名單曝光

▲東京奧運已有106名相關人員確診。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

東京奧運今（23日）晚正式開幕，組委會稍早公布，新增19人確診，創下大會單日新增的最高紀錄，其中有3人是選手，目前光是東奧內部累計就已達106例。除了23日通報確診的3名選手具體姓名尚未被公布，已有18名選手因染疫確定放棄參賽資格，無緣角逐獎牌。

東奧組委會23日公布的新增確診數據中，有3名海外選手，其中1人為捷克的女子沙灘排球選手，原定24日要在預賽首戰日本隊，隨著確診消息傳出，確定將缺席賽事；另一人是同樣來自捷克的男子自行車選選手；其餘一人是來自荷蘭的女子跆拳道選手。

以下為因確診新冠肺炎的退賽名單

美國代表隊5人：

女子三對三籃球選手凱蒂·盧·薩繆爾森（Katie Lou Samuelson）

女子網球選手科里·高芙（Coco Gauff）

女子體操選手卡拉·埃克（Kara Eaker）

男子沙灘排球選手泰勒·克拉布（Taylor Crabb）

男子籃球選手布拉德利·比爾（Bradley Beal）



英國代表隊3人：

射擊選手安珀·希爾（Amber Hill）

網球選手丹尼爾·埃文斯（Dan Evans）

網球選手約翰娜·康塔 （Johanna Konta）



捷克代表隊4人：

男子桌球選手帕維爾·西魯塞克（Pavel Sirucek）

男子沙灘排球選手翁德雷·佩魯西奇（Ondrej Perusic）

1名女子沙灘排球選手（尚未公布姓名）

1名男子自行車選手（尚未公布姓名）



墨西哥代表隊2人：

棒球選手赫克托·維拉斯奎茲（Hector Velazquez）

棒球選手沙米·索里斯（Sammy Solis ）



南非代表隊2人：

男子足球選手詹姆斯·莫亞內（Thabiso Monyane）

男子足球選手卡莫埃洛·馬赫拉西（Kamohelo Mahlatsi）



澳洲代表隊1人：

男子網球選手阿萊克斯·德·米瑙爾（Alex de Minaur）



智利代表隊1人：

女子跆拳道選手菲爾娜達·阿吉雷（Fernanda Aguirre）



荷蘭代表隊2人：

女子滑板選手坎蒂·雅客伯（Candy Jacobs）

1名女子跆拳道選手（尚未公布姓名）



俄羅斯代表隊1人：

游泳選手伊利亞·鮑羅定 （Ilya Borodin）