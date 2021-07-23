疫情降級　台東縣民服務中心27日起恢復地政+戶政+稅務服務

▲台東縣民服務中心27日起恢復地政、戶政及稅務服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應疫情趨緩，且台東縣已連續42天零確診，台東縣縣民服務中心自27日起恢復受理地政、戶政及稅務等窗口申請服務，但依據中央疫情指揮中心防疫作業指引，仍維持室內洽公人數上限12人及實聯制、強制戴口罩等必要防疫措施。

台東縣政府國際發展及計畫處處長曹劍秋表示，自疫情指揮中心宣布實施防疫三級警戒後至今，縣民服務中心為落實室內不超過5人之防疫措施，暫停受理部分窗口服務項目並取消專業諮詢服務；但三級防疫期間不斷提升防疫能量，如文件紫外線消毒燈、民眾洽公隔板及人員動線管控等措施。因應疫情趨緩，27日起將鬆綁恢復受理地政、戶政及稅務窗口服務項目。

縣府國計處說明，依據中央流行疫情指揮中心指引並考量於縣民服務中心室內空間有限，恢復服務後洽公民眾入內仍需全程配戴口罩不得隨意摘下，並須配合服務中心人員引導於各服務櫃台前實施實聯制登錄措施等必要防疫措施，且在疫情尚未完全解封前，將持續落實室內人流管控不得超過12人的規範，請民眾包涵並耐心配合。

除此之外，為確保民眾間保持適當社交距離，除拉大服務櫃位距離外，更增設民眾隔板，並於每日營業時進行二次環境大清潔且民眾洽辦業務離開後隨即擦拭消毒等細心清潔服務，就是要讓民眾來縣民服助中心放心洽公。

►Her今天推出「玫瑰粉」大同電鍋





►二手票券豐富你的生活

