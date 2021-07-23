快訊／莫德納宣布：與台灣簽訂合約，明年交付2000萬劑疫苗

▲莫德納與台灣簽訂新的合約，在明、後年供應總計3500萬劑疫苗。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

莫德納22日晚間在官網宣布，已與台灣簽訂新的合約，在明、後年供應總計3500萬劑新冠疫苗，其中包含次世代追加劑型（booster vaccine candidate），以因應變異病毒株的威脅。文中指出，若取得相關授權，根據協議，明年開始交付疫苗2000萬劑疫苗，2023年會再交付1500萬劑。

文中提到，莫德納將於2022年及2023年分批供應基礎劑型（prime series）疫苗與次世代追加劑型（booster vaccine candidate）疫苗，以因應變異病毒株威脅，並供應更多族群接種需求。這次的3500萬劑，是台灣今年購買500萬劑疫苗的追加合約。

莫德納執行長班賽爾（Stephane Bancel）表示，感謝台灣支持他們供應並推出次世代追加劑型，以讓他們能在2022 年和2023年供應疫苗（若次世代獲得批准），「我們依舊致力推廣我們的疫苗，讓世界各地都能使用」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日下午也指出，除了100萬劑是加購今年第4季進貨；明年訂了2000萬劑，後年1500萬劑，另外還有500萬劑開口合約，對應混打或者變種病毒，基本上以次世代疫苗為主。

指揮中心指出，考量國人對莫德納疫苗接種意願高，加上SARS-CoV-2病毒不斷變異，各國疫情持續升溫，全球疫苗供應量卻嚴重不足，因此指揮中心於現階段投入採購，與歐美日同步取得次世代疫苗，因應未來疫情所需。