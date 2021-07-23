　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／莫德納宣布：與台灣簽訂合約，明年交付2000萬劑疫苗

▲▼美韓兩國針對疫苗合作簽署備忘錄，三星可為莫德納代理生產疫苗，完成裝瓶、貼籤、封裝等工作。（圖／路透社）

▲莫德納與台灣簽訂新的合約，在明、後年供應總計3500萬劑疫苗。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

莫德納22日晚間在官網宣布，已與台灣簽訂新的合約，在明、後年供應總計3500萬劑新冠疫苗，其中包含次世代追加劑型（booster vaccine candidate），以因應變異病毒株的威脅。文中指出，若取得相關授權，根據協議，明年開始交付疫苗2000萬劑疫苗，2023年會再交付1500萬劑。

文中提到，莫德納將於2022年及2023年分批供應基礎劑型（prime series）疫苗與次世代追加劑型（booster vaccine candidate）疫苗，以因應變異病毒株威脅，並供應更多族群接種需求。這次的3500萬劑，是台灣今年購買500萬劑疫苗的追加合約。

莫德納執行長班賽爾（Stephane Bancel）表示，感謝台灣支持他們供應並推出次世代追加劑型，以讓他們能在2022 年和2023年供應疫苗（若次世代獲得批准），「我們依舊致力推廣我們的疫苗，讓世界各地都能使用」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日下午也指出，除了100萬劑是加購今年第4季進貨；明年訂了2000萬劑，後年1500萬劑，另外還有500萬劑開口合約，對應混打或者變種病毒，基本上以次世代疫苗為主。

指揮中心指出，考量國人對莫德納疫苗接種意願高，加上SARS-CoV-2病毒不斷變異，各國疫情持續升溫，全球疫苗供應量卻嚴重不足，因此指揮中心於現階段投入採購，與歐美日同步取得次世代疫苗，因應未來疫情所需。

ET快訊
莫德納宣布：與台灣簽訂合約　明年交付2000萬劑疫苗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網路間諜公司「監控14國元首」爆爭議　以色列指派委員會調查

捷克代表隊5人確診…沙灘排球女將奪牌夢碎　總理狠批：丟臉

歐洲央行維持「現行寬鬆政策」　直至上修後通膨目標

韓國泡菜要改名了！　南韓宣布Kimchi正名「辛奇」

快訊／莫德納宣布：與台灣簽訂合約，明年交付2000萬劑疫苗

印尼一個月增加百萬人染疫　9天內破萬人不治…單日確診再創新高

澳洲每日接種「15萬劑疫苗」　總理道歉：未能達到年初設定成績

繩索還沒綁「以為可以跳」…25歲女玩高空彈跳　16樓高直接墜地

美國向越南捐贈「300萬劑」莫德納疫苗　周末就到貨！

辦公隔間底下爬出來…動視暴雪放任女員工被性騷　加州政府提告了

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

【料理之王2】EP5預告 對上回歸大魔王 選手太傻眼！莎莎直呼很驚豔！｜廚佛瑞德FRED 阿發師 Jason Wang王凱傑 Lulu黃路梓茵 莎莎

重機跑山跨雙黃線超車過彎失敗　摔進水溝裡！網笑翻：藤原填海

颱風烟花龜速移動「7/23影響最劇」　還在變強！北台灣雨勢越晚越明顯

韓國人花1800元訂5kg台灣芒果　萌妹初嚐超喜歡大喊：太好吃了

櫻花妹控花4萬租「桃園恐怖屋」　房東半夜狂干擾還穿內褲閒晃！

河南千年級暴雨！楊丞琳夫妻、彭于晏捐440萬　王一博赴當地救災…黃子韜「下架服飾店」援助

網路間諜公司「監控14國元首」爆爭議　以色列指派委員會調查

捷克代表隊5人確診…沙灘排球女將奪牌夢碎　總理狠批：丟臉

歐洲央行維持「現行寬鬆政策」　直至上修後通膨目標

韓國泡菜要改名了！　南韓宣布Kimchi正名「辛奇」

快訊／莫德納宣布：與台灣簽訂合約，明年交付2000萬劑疫苗

印尼一個月增加百萬人染疫　9天內破萬人不治…單日確診再創新高

澳洲每日接種「15萬劑疫苗」　總理道歉：未能達到年初設定成績

繩索還沒綁「以為可以跳」…25歲女玩高空彈跳　16樓高直接墜地

美國向越南捐贈「300萬劑」莫德納疫苗　周末就到貨！

辦公隔間底下爬出來…動視暴雪放任女員工被性騷　加州政府提告了

越南妹「一天接20客」被逮爆哭　警安撫：不會送妳去法院

網路間諜公司「監控14國元首」爆爭議　以色列指派委員會調查

捷克代表隊5人確診…沙灘排球女將奪牌夢碎　總理狠批：丟臉

塔利班挺進邊界　塔吉克30年來首度戰備檢查

議員賤賣預算收賄2000萬！11人下場「全被判刑」　就她免吃牢飯

歐洲央行維持「現行寬鬆政策」　直至上修後通膨目標

領航猿全面棄選沒遺憾　陳信安：體驗選秀很好玩

富邦挑中王律翔很滿意　許晉哲：本屆體能強度前3名

陳業鑫／烟花逼近！颱風天餐飲外送恐違法　最高罰30萬？

韓國泡菜要改名了！　南韓宣布Kimchi正名「辛奇」

黑貓遭「3m巨蟒」緊繞動彈不得 無力掙扎險窒息..工人幫CPR救命

國際熱門新聞

即／莫德納宣布：明年交付2000萬劑

繩索沒綁就跳了　女高空彈跳摔死

印尼月增百萬人染疫　9天萬人亡

泡菜正名　韓Kimchi改叫「辛奇」

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

馬達加斯加總統險遭暗殺　多名外國人落網

澳洲每日接種15萬劑疫苗　　總理道歉了

少女海邊撿球　慘被「拉進水中」性侵

東京增1979例確診！東奧剩1天　疫情爆炸式失控

美國向越南捐贈「300萬劑」莫德納疫苗

麻省理工男3年無業！父母給800萬...竟轟爸媽

捷克代表隊5人確診　總理：丟臉

尷尬片！棒球場突求婚　女友嚇到逃走

加州告動視暴雪　放任性騷女員工

更多熱門

相關新聞

「轉帳手續費」降級後不再？　金管會：滾動式規劃

「轉帳手續費」降級後不再？　金管會：滾動式規劃

全國疫情趨緩，全台3級警戒確定如期調降至2級，與民眾相關的ATM及網銀手續費優惠、保單「視訊」取代親晤親簽、股東會人數限制是否也會跟著調整，金管會今（22）日表示，會滾動式檢討。

印尼月增百萬人染疫　9天萬人亡

印尼月增百萬人染疫　9天萬人亡

澳洲每日接種15萬劑疫苗　　總理道歉了

澳洲每日接種15萬劑疫苗　　總理道歉了

美國向越南捐贈「300萬劑」莫德納疫苗

美國向越南捐贈「300萬劑」莫德納疫苗

100萬劑莫德納第4季到貨+國產8月供應　民進黨：覆蓋率朝30%邁進

100萬劑莫德納第4季到貨+國產8月供應　民進黨：覆蓋率朝30%邁進

關鍵字：

莫德納疫苗新冠疫情新冠肺炎北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

警方公布真相！吳亦凡、都美竹2邊都遭詐騙

烟花90°折角出現！將變強加速逼台

他罹癌化療37次！醫仍宣判：只剩1個月

烟花關鍵加速！陸警發布預測出爐

男星車禍過世享壽89歲！　騎單車出門遇死亡意外

降級指引外流！托嬰、補習班可開放

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

被灌到吐「送上吳亦凡的床」！　都美竹親還原時間軸

吳亦凡掀「滅亡性脫粉潮」　網狂推改愛21歲男星

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

Sandy珊迪「遭駭偷拍散佈」沉默2天發聲　煎熬蒐證

摧毀吳亦凡2千字決戰文「專業寫手寫的」

羅志祥為河南祈福被酸「不捐錢嗎」忍罵1天揭真相

更多

最夯影音

更多
高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷
華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

【料理之王2】EP5預告 對上回歸大魔王 選手太傻眼！莎莎直呼很驚豔！｜廚佛瑞德FRED 阿發師 Jason Wang王凱傑 Lulu黃路梓茵 莎莎

【料理之王2】EP5預告 對上回歸大魔王 選手太傻眼！莎莎直呼很驚豔！｜廚佛瑞德FRED 阿發師 Jason Wang王凱傑 Lulu黃路梓茵 莎莎

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面