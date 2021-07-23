猶豫打不打高端　醫列1前提2狀況「你要做的事情超簡單」

記者黃翊婷／綜合報導

高端疫苗通過緊急使用授權（EUA）申請，卻掀起許多整反意見討論。醫護粉專「MedPartner美的好朋友」22日在臉書PO文表示，所有的醫學行為都必須建立在「知情同意」之上，民眾要做的事情其實超級簡單，就是在了解現有的科學證據之後，決定要不要打而已，「為自己的選擇負責。作為一個國家是否要開放EUA，作為一個成年人是否要打疫苗，都是一樣。」

▲台灣第一劑疫苗覆蓋率已達到24.91％。（圖／記者湯興漢攝，下同）

醫護粉專「MedPartner美的好朋友」在22日的PO文中討論國產高端疫苗，雖然有些人很猶豫該不該打，還有人覺得這是政府要拿人民當白老鼠，但所有的醫學行為都必須建立在「知情同意」之上，高端目前的安全性、保護力等相關研究和證據力程度都會公開，後續也會有安全性監測和最新的保護力資料，那麼大家要做的事情其實很簡單，「就只有選擇打或者不打。」

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文中列出兩種狀況，第一，若民眾了解後願意接種，假設安全性跟保護力都很棒，那當然很好；如果安全性有狀況（機率極低），會有預防接種受害救濟；若保護力不足，也會讓民眾補打其他疫苗。第二，選擇不打的人，當然也不會有人拿刀拿槍逼著打，只是優缺點要自行承擔。

▲高端疫苗通過EUA，各界有許多正反意見討論。

「MedPartner美的好朋友」解釋，高端通過EUA讓有些人很生氣，好像自己會被逼著打一樣，真的是想太多，「你要做的事情，就只有了解現有的科學證據，決定選擇打或者不打而已。」萬一真的踩中極低機率受到傷害，就跟打AZ、莫德納一樣，相關單位會查明因果關係，如果有因果關係就救濟。

「MedPartner美的好朋友」坦言，沒有硬性規定各國EUA標準都要一樣，畢竟每個國家的疫苗供需和疫情程度不同，例如美國因為疫苗供給充足，不打算再開放其他新的疫苗EUA，如果是疫苗短缺又疫情嚴重的國家，標準可能比台灣更寬鬆，「為自己的選擇負責。作為一個國家是否要開放EUA，作為一個成年人是否要打疫苗，都是一樣。」