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社會 社會焦點 保障人權

越南妹「一天接20客」被逮爆哭　警安撫：不會送妳去法院

▲▼工作室 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲黃女身材火辣，最高一天服務20人，引起警方注意。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者柯沛辰、陳崑福／屏東報導

一名25歲越南妹以觀光名義來台，卻逾期不歸，還在屏東開設個人工作室，專門從事「人與人的連結」。由於她皮膚白皙，又擁有F罩杯的好身材，結果尋芳客口耳相傳之下，一天最多竟服務多達20人。屏東警方注意到後，循線前往查緝，不料女子當場痛哭，讓員警不知該如何是好。

民和派出所員警多方打探，發現屏東市一處大樓疑似藏有色情個人工作室，因此20日晚間8點30分喬裝嫖客上門。

當時越籍黃姓女子不疑有他，身穿一襲低胸小洋裝，主動告知詳細服務內容，全套2500元，不料員警當場表明身分，在外埋伏的警力也一舉衝入房間，讓黃女當場嚇哭。

▲▼工作室 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼警方破門而入，黃女當場嚇哭。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼工作室 。（圖／記者陳崑福翻攝）

眼見黃女哭得一把鼻涕一把眼淚，員警一度不知所措，只能頻頻安慰「沒事啦」、「不會送到法院去」，並要求她坦白一切。

同一時間，警方在現場蒐證，查扣潤滑液等相關證物，隨後在垃圾桶發現使用過的保險套。黃女坦承，她剛與另一名嫖客完成性交易，而且最近生意好，一天最多能接到20名客人。

警方調查發現，黃女去年從越南來台觀光，但逾期居留，又坦承「人與人的連結」，因此依違反社會秩序維護法裁處，並將人移送移民署專勤隊處置。

▼黃女坦承，剛與一名嫖客交易完。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼工作室 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼工作室 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼警方在垃圾桶發現使用過的保險套。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▼警方查扣還未使用的保險套。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▼警方查扣潤滑液。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

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