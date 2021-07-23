追加買3600萬劑莫德納　黃暐瀚分析蔡英文最在意「2件事」

▲總統蔡英文跟醫師公會視訊，為他們加油打氣。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

為控制國內疫情升溫，政府積極採購疫苗，行政院22日宣布追加採購3600萬劑莫德納疫苗，另外再加上由郭台銘、台積電、慈劑捐贈的1500萬劑BNT疫苗，共計有5100萬劑疫苗。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，從中可以看出總統蔡英文在意的就是年輕人選票，還有高端疫苗。

黃暐瀚表示，許多「國高中生」的家長聽到BNT能來，都放心了，畢竟現在唯一能給18歲以下施打的疫苗，只有BNT（Moderna目前正在申請中），如果未來BNT到貨之後，真如先前陳時中部長所言，優先給國高中生施打，那20到40歲這個族群，怎麼辦？

黃暐瀚指出，蔡英文2020年能拿下817萬票，有很大一部分的原因，是因為年輕人投票率提高，而且挺蔡。之前幾波給醫護人員、中央官員跟長輩施打；未來BNT又要給18歲以下的學生施打，那18到40歲這族群等同被犧牲，這怎麼可以？

黃暐瀚提到，英系立院黨團書記長羅致政在視訊中常會中提到「不要讓大學生施打順序排在12到18歲者後面」，蔡總統立刻表示認同，指示「大學生施打時間不能落後」，請行政院轉達疫情指揮中心研議施打。很顯然，蔡總統最在乎的，就是「18-40歲的年輕人」，同時在臉書力挺高端，並將從八月開始施打。

至於外界認為總統為高端「掛保證」未免冒險，但黃暐瀚表示，其實打高端，問題不會太大。

1、次單位蛋白的疫苗，對人體的不良反應本來就相對較小。（與mRNA、腺病毒疫苗比）

2、會打到高端的，肯定將集中在18-40歲的「未施打者」，因為都是年輕人、小鮮肉，就算高端效果未必比國際大廠好，只要打完別出現大量「不良反應」，就不會有大麻煩。

因此，黃暐瀚認為，照這個劇本走下去，八月打高端，九月BNT，年底還有莫德納；等到疫苗施打超過群體免疫門檻的六成之後，「蔡總統的民調，很有機會，又將緩緩回升。」

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