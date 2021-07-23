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留學生稱打AZ不被承認　美CDC打臉！台大醫：別再黑AZ

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲接種疫苗示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

先前一名留學生指出，她先在台灣接種1劑AZ疫苗，結果到了美國不被承認，又打了2劑的莫德納，台大醫院婦產科名醫施景中昨（22）日就貼出美國CDC官網資訊，指出AZ就是核准的疫苗，「不要再黑AZ了！」

一名女網友14日表示，她5月就自費施打第1劑AZ疫苗，但後來疫情爆發，怕也來不及打到第2劑就先到美國，卻不被當地承認接種紀錄，又重打2劑莫德納疫苗。

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指揮中心發言人莊人祥回應，雖然美國當地不打AZ疫苗，但並沒有說不承認AZ疫苗，「大家知道AZ疫苗英國人打最多，應該不至於美國不承認」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲施景中PO文。（圖／翻攝自Facebook）

施景中昨日則轉發網友在臉書社團《擴散性高能外電新聞波》的貼文，其中提到美國CDC「疫苗接種指引」原文，經核准的疫苗種類包括：經美國食品及藥物管理局（FDA）承認的輝瑞／BNT（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）及嬌生／J&J（Johnson & Johnson），以及經世衛組織（WHO）核准緊急使用的疫苗，例如AZ（AstraZeneca/Oxford）。

「請不要再黑AZ了」施景中表示，AZ是目前全世界最多國家採用的疫苗，「不然大部分打AZ的英國人也會被拒於美國門外。」

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