打AZ過24小時都沒發燒！他問「還有效嗎？」　網曝：我也沒副作用

▲AZ疫苗第一劑副作用較明顯。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

接種疫苗多少會出現副作用，每個人出現的症狀、嚴重程度也不一，尤其年輕人不適狀況會更明顯。不過一名網友日前施打了AZ疫苗，本來已經做好準備會很不舒服，結果過了24小時都沒有任何發燒跡象，他不禁納悶，「這樣注射還算有用嗎？」

原PO在PTT表示，他昨天剛打完AZ疫苗第一劑，由於自己算是年輕人，原本預期會出現明顯的副作用，結果沒什麼特別的感覺，也沒有其他人說的發燒，且觀察了24小時都一切正常，「AZ老人認證？幾歲以上算老人？這樣注射還算有用嗎？」

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▲不是打完疫苗就一定會發燒。（圖／記者黃克翔攝）



網友提醒，原PO打完才過24小時，48小時內都有可能出現症狀，現在下結論還太早，或許晚一點就會開始不適，「分享一下，我過了27小時才開始」、「我過了一天才開始燒，你高興得太早」、「48小時內都有機會」、「3天沒燒再說，我24小時才開始燒」、「我朋友到第30個小時才發燒，供您參考。」

至於原PO好奇的效力問題，並非沒副作用就代表疫苗無效，身體內部已經在形成抗體，「又不是每個人都會發燒，還好吧，你的免疫系統就遲鈍啊，但抗體還是有的」、「我也沒發燒但全身酸痛了兩天」、「我也完全無副作用==」、「我25歲，已經48小時沒任何症狀QQ。」

此外，萬芳醫院精神科醫師潘建志21日整理了一張表格，列出亞洲人打AZ第一劑最常出現的副作用，共分成9大類，分別為注射局部反應、局部壓痛、局部紅熱、局部水腫、全身反應、肌肉疼痛、發熱感、冷顫、疲倦。