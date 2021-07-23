鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山裡頭都屍體　「全是一家一家的」

記者黃翊婷／綜合報導

河南鄭州暴雨災情慘重，目前已知共33人死亡、8人失蹤、300.4萬人受災，大雨除了淹沒鄭州地鐵，京廣北路隧道和京廣南路隧道（合計約4公里長）也在5分鐘內被淹平，上百輛車瞬間滅頂。有當地民眾用手機拍下現場狀況，難過直說，「車上都有人啊，都是一家一家的。」

▼▲經過抽水搶救，積水高度仍逼近隧道頂部。（圖／CFP）

鄭州20日降下暴雨，京廣路隧道在5分鐘內被淹平，上百輛車瞬間滅頂，雖然隧道口積水已逐漸退去，但最深處仍是一片混濁泥水。中國安能重慶救援基地22日凌晨抵達現場展開救援，並立即投入2台「龍吸水」抽排搶救，8小時共計排出1萬8000立方公尺的水量。

根據《財新網》報導，現場指揮的安能集團第一工程局南寧分公司黨委書記、總經理趙玉鄂表示，因為隧道底部淤泥沉積，還有車輛、雜物等等，「底下的情況還不明朗。」現場工作人員也透露，已知有2人死亡，是在抽水時被發現的，一人在北段隧道口，是女性，另一人在南段路口，「聽說北邊的死者本來在隧道旁的主幹道上走，當時水很深，她跨過欄杆，她不知道欄杆裡面是隧道口，也是積水」，才會釀成憾事。

▼▲民眾拍下車輛堆疊的慘況。（圖／翻攝澎湃新聞）

由於現場大量車輛呈現不規則狀堆疊，宛如「汽車墳場」，積水也尚未完全排除，車上和路邊都有遺體，詳細的死傷數字恐怕難以評估。有當地民眾拍下隧道淹水的現場狀況，難過直說，「看看、看看，京廣路下車隧道都成啥了？現在抽水都抽不起來，裡頭車全部都悶進去了」、「車裡頭都有司機啊，都有人啊，都是一家一家的啊」、「外頭的景象慘不忍睹啊，我的天啊」。

據了解，經過22日一整天的抽水搶救，當日晚間9時20分左右，救難人員已從京廣路與隴海路口的京廣北路隧道陸續開始往外拖車。有網友在微博PO文回報，直到23日凌晨2時隧道積水已經抽乾了，預計白天之後就會有更多消息釋出。

▼拍攝民眾說車上還有人。（圖／翻攝自推特）