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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲北市應宣示暫緩施打國產疫苗　羅智強：柯文哲硬起來！

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲柯文哲對高端通過EUA審核表示疑慮。（圖／北市府提供）

記者杜冠霖／台北報導

高端疫苗上周通過EUA審核，台北市長柯文哲指出，自己看不懂衛福部的證書，「允許製造，但允許製造跟允許注射不一樣，是台灣的EUA嗎？」對此，台北市議員羅智強表示，既然柯文哲對國產疫苗也表達高度疑慮，就應該硬起來，宣示北市醫療系統緩打，捍衛北市民的健康。

羅智強22號在臉書發文指出，食藥署突襲式通過高端疫苗緊急授權，不僅未依國際慣例公開會議過程也沒有全程錄影，跟民進黨在野時猛批的服貿協議相比，服貿談判前與產業界上百次溝通座談、簽訂前向立法院三次專案報告，還被說成黑箱，「不可告人的高端EUA，才是貨真價實的最大黑箱！」

羅智強表示，既然柯文哲對國產疫苗也表達了高度疑慮，就必須把「疑慮」化為捍衛市民健康的「行動」，在國産疫苗疑慮未解前，應宣示北市醫療系統緩打，「柯文哲說的好，台灣已有國際認可的疫苗可打，政府是基於什麼樣緊急狀態，要通過尚未進入臨床三期實驗、有效性及副作用都不明的疫苗？」

羅智強指出，自己支持發展國產疫苗，但拒絕拿一般民眾來當實驗品。應該要讓國產苗做完三期臨床實驗，尤其各國疫情再起，皆因變種病毒肆虐，高端疫苗使用的抗原並非變種病毒株，若疫苗未經大規模試驗很難證明有效，「如今高官的手臂都專案打了國際疫苗，難道要讓民眾全效法神農以身試藥，用大規模的接種取代實驗來證明高端有效？」

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