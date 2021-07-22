柯P「開放安親班」家長嗨翻！她一打電話傻眼：有跟沒有一樣

▲北市教育局昨日宣布，北市幼兒園、安親班7月27日起至8月9日逐步解封。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

北市教育局昨日在防疫記者會宣布，北市幼兒園、安親班7月27日起至8月9日逐步解封。消息一出讓不少家長開心，但與安親班確認後，竟發現以「補習班」立案的安親班，不在北市府這波開放行列。讓家長怒喊「根本有宣布跟沒宣布一樣」，與想像差太多。

有關北市逐步解封的部分，北市教育局長曾燦金指出，北市幼兒園、安親班7月27日起至8月9日逐步解封，優先招收5類對象子女，包括醫療人員、警消人員、中低收入戶，至於雙薪家庭和無親屬協助照顧這2類，則由幼兒園或安親班專案評估。

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教育局說明，27日起北市幼兒園及課後照顧中心（安親班）有條件開放，學童人數降載至50%，「安親班降載可照顧3,906名學生；幼兒園降載可提供34,000學童教保服務」。

▼北市幼兒園、安親班、操場開放指引。（圖／北市府提供）

不料，有家長向1999確認時竟發現，以「補習班」立案的安親班，不在北市府這波開放行列，讓他不滿表示，「這樣對家長還是無法托育小孩，有宣布跟沒宣布一樣」。

也有家長在北市教育局臉書上留言表示，「那剩下的50%幼兒怎麼辦? 教育部有計畫安置嗎？」、「僅安親班有條件開放，但補習班卻沒開放，配套請說明清楚，不要自我感覺良好，結果只做一半，家長更加無所適從」、「雙薪家庭根本排不上幼兒園50%名額，而安親班是補習班也不是課後安置，老師連疫苗都還沒打，一點希望都沒有」。

教育局則強調，27日招收學童入園，師生全程戴口罩及量測體溫，調整供餐方式以個人套餐為主，用餐時需增加隔板，座位固定、採梅花座並保持1.5公尺以上社交距離。