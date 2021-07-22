中颱烟花牛步增強！北部中部明雨勢更大　各地風雨時程表曝光

▲烟花颱風各地降雨影響時間表。（圖／翻攝自天氣風險公司臉書）

記者許維寧／台北報導

中颱「烟花」暴風圈逐漸接近台灣，其雖然路徑北修、直接侵台機率降低。但天氣風險公司表示，烟花颱風雖然可能大角度北轉、不直接侵襲台灣，但颱風環流寬廣，對北部、中部天氣還是會有明顯影響。尤其北部、中部山區今天即受環流影響，明天雨勢將更大，一直到週六上半天氣象局累積雨量都在600毫米以上。週六颱風逐漸北上、引入西南風，屆時南部也可能出現明顯雨勢，提醒民眾務必留意

天氣風險公司表示，烟花颱風最後可能以大角度北轉、不直接侵襲台灣，但因為颱風的環流寬廣，對台灣各地、尤其是北部、中部的天氣還是會有明顯影響。

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天氣風險公司說明，北部山區、中部山區是本次颱風最需要注意的地區。今天開始受颱風外圍環流影響，就會為台中以北的山區帶來持續性的降雨，明天雨勢會更大，將一直持續至週六上半天，氣象局目前預報的事件累積雨量都在600毫米以上，需要嚴防災害發生。

針對新竹以北至宜蘭等平地地區，天氣風險公司也說，今天晚間開始間歇性風雨會逐漸明顯，明天一整天風雨都在增強的過程，明天晚間到週六上午是風雨最大的時段，有一陣陣的強風、驟雨。週六下午颱風北上遠離後，風雨快速緩和。

至於苗中彰投雲等中部平地，天氣風險公司分析，明天上午起開始有間歇性風雨，明天晚間到週六清晨，風雨的感受會比較明顯，有時候也會有強風驟雨。週六下午颱風開始遠離後雨勢停止，但沿海仍有強陣風。

天氣風險公司指出，值得留意的是，嘉南與高屏等中南部平地，週五前雨勢不明顯。但週六颱風北上、轉吹西南風後，可能會有一陣陣明顯的雨勢，容易有雨的情形預估將持續到下週前期。此外，週六轉吹西南風後，南部山區也會有持續性降雨，到下週前期都是容易下雨的天氣。

離島地區澎湖、金門、馬祖除了馬祖週六有間歇性的驟雨外，整體來說颱風接近的這幾天，風勢都相當大，雨勢則較零星。