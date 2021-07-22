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今「大暑」4禁忌！小心犯了傷身　養生方法與習俗一次看

▲▼ 高溫 紫外線 陽傘 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今日迎來24節氣中的大暑 。（圖／記者劉亮亨攝）

實習記者周依儒／綜合報導

今（22）日是24節氣中的「大暑」，也是一年當中陽氣最盛、天氣最炎熱的一天，因此有著「小暑不算熱，大暑正伏天」俗諺，代表高溫、高濕的天氣即將來，這時候人體排汗多、消耗大，易動肝火，難免心煩意亂。民俗專家、命理老師楊登嵙即列舉4項大暑禁忌及5項養生秘訣，供民眾參考。

所謂「小暑大暑，曬死老鼠」，繼7月6日小暑之後，今天7月22日是24節氣中的「大暑」，是一年中的第12個節氣。根據農民曆記載，此時太陽來到黃經120°的位置，這時氣溫會開始飆高、炎熱，在以前農業社會中是很重要的節氣，因為高溫不僅使得作物生長快速，降雨量也會非常豐沛，所以要特別注意排水防澇。

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大暑來臨時，許多地方會有曬伏姜、喝伏茶、燒伏香的習俗，主要都是為了應對炎熱天氣，讓飲食、作息與身體能夠減輕負擔，避免燠熱天氣造成不適。

民俗專家楊登嵙即談到，「大暑」這天氣溫開始升高，炎熱的天氣讓民眾容易流汗、易動肝火、食慾不振、急躁焦慮等。他表示，在養生保健中，「冬病夏治、寒病夏治」，因此建議民眾可以將好發於冬季的慢性支氣管炎、哮喘、風濕皮疹、腹瀉、肺氣腫等於夏季治療。此外，他也指出，在「大暑」這天有些禁忌、養生一定要特別注意。

大暑「5個食的養身秘訣和4個禁忌」：

一‧飲食以清為補
宜補氣清暑、宜健脾養胃、宜藥粥進補，清補的食物有綠豆、百合、黃瓜、豆芽、鴨肉等，補氣清暑的食物有冬菇、紫菜、西瓜、番茄等，也可選用西洋蔘、太子蔘、黃耆，健脾養胃的食物有赤小豆、玉米、南瓜等，藥粥有綠豆粥、扁豆粥、蓮子粥、薏米粥等。

二‧宜吃苦味食物
苦味食物清熱、解熱祛暑、消除疲勞，在大暑時節吃苦味食物可以健脾開胃、增加食慾，遠離濕熱邪氣汗預防中暑，還可使人醒腦，助於在炎熱夏天恢復精力體力，減少精神不振。苦味食物則包括清熱解暑的苦瓜、防治貧血的苦菜和清腸病毒的苦蕎麥。

三‧吃瓜類食物
人體在夏天過度出汗、消耗大量體液、營養物質，因此容易感到身體乏力和口渴，則可吃瓜類，像西瓜可以生津止渴、甜瓜清熱利尿、哈密瓜緩解焦慮，不過務必注意瓜類不可食用過量，大量生冷瓜果屬於寒性食物，恐損傷脾胃腸氣，導致腸胃運動無力，出現內痔腹瀉症狀。

四‧宜喝湯品
雞湯可以提高免疫力，冬瓜荷葉湯可降血壓，綠豆湯則可消暑除煩惱，夏天一般以清淡的滋補食物為主，另外，瘦豬肉、先瓜果和芡實等食品都可以由夏天來達到清補的食療作用，也是此時的食療聖品。

五‧宜吃薑
俗話說，「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開處方」，所以夏天要吃薑。

六‧忌油膩食物
吃大量油膩食物會增加腸胃負擔，使大量血液滯留在胃腸道，輸送到大腦的血液就會變少，人體也會感到疲憊加重，更容易引起消化不良。

▲▼喝水,減肥,減重。（圖／翻攝自pixabay）

▲正確喝水、飲食適量才不會給身體造成負擔。（圖／翻攝自pixabay）

七‧忌喝冷飲
許多人喜歡喝冰涼飲品、吃冰品來消暑，不過太寒非但不能降火，反而會對身體造成傷害，消暑切勿吃太寒涼的東西當心物極必反。

八‧忌大量飲水
夏天應採取少量多次的喝水方式，每次不超過300毫升為主，切忌狂飲不止，因為大量飲水恐會沖淡胃液，進而影響消化功能，還會引起反射排汗的亢進，造成體內水分、鹽分大量流失，嚴重者會造成痙攣。

九‧忌空腹喝茶
空腹喝茶會影響腸胃狀況不好的人，特別是茶葉泡的茶很容易影響腸胃狀況。

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