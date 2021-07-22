30年前「麥當勞菜單」曝光！　網一看價格驚呆：高檔消費

▲麥當勞方便又快速，不管從小孩到老人都愛吃。（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

速食業的龍頭麥當勞遍及全世界，不但快速又方便，時不時還會推出眾多新產品，因而深得民眾喜愛。近日就有一名網友在臉書社團分享舊照片，指出這是「麥當勞第一張點菜單」，立刻勾起許多人的回憶，但令人意想不到的是以前的麥當勞的售價竟讓網友們直呼，「當年的麥當勞是高檔消費」、「小時候可能幾個月才有機會吃一次」。

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原PO在臉書社團「老照片交流道」貼出一張泛黃的照片，並透露這是「麥當勞第一張點菜單」。從照片中可見，菜單上有許多到現在仍在販售的經典餐點，像是雙層漢堡、麥香雞、炸雞及蘋果派等，消費者熟悉餐點皆條列於紙上，且每一項商品後方則標上當時的售價。

再仔細端詳這張泛黃的照片發現，下方蓋章處的「麥當勞林森中心」，如今已成為麥當勞林森一店，且單上的「7碼」連絡電話，現在已改為前面要加2的「8碼」，由此推測這張菜單至少有20年以上的歷史。

▲老舊泛黃的麥當勞點菜單勾起許多網友回憶。（翻攝臉書老照片交流區）

除了年代以外，許多網友也關注到菜單上商品的售價，當時大薯一包32元，如今已成一包55元，一杯大杯的玉米湯也從當初的35元，一路漲到現在的52元，其中6塊麥克雞塊還是維持原價，而麥香魚和麥香雞這兩款漢堡，甚至從當時的58元和55元，降到今天的44元，讓網友直呼「真的良心事業都沒漲價」。對於價差一事，有不少網友補充當時物價表示，「那年代吃麥當勞是高貴的享受」、「那時一個大雞腿便當50元的年代」、「哇塞！這個價格在那時候有錢人才吃得起啊」。

貼文一曝光，讓不少網友忍不住懷念往昔時光，「這輩子第一次吃麥當勞就在這間門市，還記得當時就坐在轉角側門旁面向馬路的位置」、「好懷念的菜單，第一次吃速食漢堡時，心想老美真好真有錢」、「以前的咖啡好像可以續杯」、「小時候第一次吃麥當勞，就是在這家吃的」、「30多年前的菜單留到現在····哇，真的好有收藏的價值」。



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