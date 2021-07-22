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SpaceX「星鏈計畫」頻找台廠合作　2關鍵原因曝光

在SpaceX的星鏈（Starlink）計畫中，不少台廠已成功打入其供應鏈中。（翻攝自SpaceX Twitter）

圖文／鏡週刊

SpaceX在2015年推出了星鏈（Starlink）計畫，預計發射近1.2萬顆低軌道衛星，在執行初期就頻頻找上台廠合作，其未來商業運轉的可能性，成為太空概念股的機會。但是，馬斯克為什麼為優先選擇台灣？台灣入場的強項優勢，又是哪一塊？

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太空產業近期話題不斷，台灣科技業者向來具有敏銳的市場嗅覺，已搶在太空產業大鳴大放錢陸續進場卡位，台股的太空產業概念股，如台揚、公準等，早在維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）展開太空旅行後隔一天，股價也逐漸活潑起來。

但是，台灣廠商切入太空產業，順利取得入場門票的關鍵與利基點究竟在哪？

若以SIA（衛星產業協會）的定義，全球太空經濟產值，多半被衛星產業給占據，該產業又可拆分成4大次產業：衛星地面設備、衛星應用服務、衛星發射及衛星製造，在2020年各自占衛星產業總體產值的50％、44％、5％及2％。其中，商機最大的衛星地面設備，卻也是台灣廠商最關鍵的機會點。

「台灣ICT及半導體產業實力匪淺，早已有經驗累積。尤其當低軌道寬頻衛星也採用『高頻』布局，會跟地面的5G mmWave（毫米波）通訊技術有相容，能創造一些共同互利的新機會」，工研院產科國際所分析師呂珮如分析。

若以SpaceX的星鏈計畫提供網路的路徑來看，「地面站」不可或缺，是核心網路訊號向衛星發射的單位，同時也扮演衛星和衛星間資料傳輸的中繼站；「地面接受器」也至關重要，訂戶再透過它接收、發送衛星訊號，再連接cable（線纜），讓訊號送到家中的路由器中，都有台廠已打入供應鏈。

此外，也有不少台廠成功躍升為「衛星製造」的國際供應合作夥伴，市場預估投入業者已達20～30家。

但是，談起SpaceX在星鏈計畫起步之初，就鎖定台灣、積極與台廠合作布局的原因，台新投顧總經理李鎮宇認為，「非紅色供應鏈」是第一點考量，太空衛星與國防資安息息星相關，屏除中國廠商，台灣無疑是最優質選項之一。

再者，若攤開特斯拉的歷程來看，台灣佔了其7成5的供應鏈，「我認為真正把特斯拉組起來的，其實是台灣廠商，SpaceX會追尋特斯拉的成功模式，其他業者則會追尋 SpaceX的模式。」

台廠的強項在於「高CP值」，能把關品質、又能控制成本。李鎮宇補充，即便已經切入太空相關領域的台廠，這一部分營收大多佔比僅不到年營收5％，但未來當愈來愈多消費者入場，「量」足夠大，台廠勢在必得。

▼鴻海董事長劉揚偉（右）及國巨董事長陳泰銘（左）在2020年結盟後，前後對外表示看好低軌衛星與6G的結合，且將籌備布局。

鴻海董事長劉揚偉（右）及國巨董事長陳泰銘（左）在2020年結盟後，前後對外表示看好低軌衛星與6G的結合，且將籌備布局。（鴻海國巨提供）

但是，若仔細審視SpaceX的「成績單」，李鎮宇卻表示，星鏈計畫用戶實際成長速度，卻遠低於市場預期。去年星鏈計畫剛推出之際，短短2個月，美國便有70萬人登記有意成為測試用戶，但目前實際用戶數量僅約近7萬人。即便星鏈計畫價格不菲，月費99美元、收發套件更達499美元，但馬斯克日前在MWC上自信地表示，今年8月起算的一年內，其用戶數量將衝破50萬人。

不過，李鎮宇卻保守預估，星鏈計畫用戶要開始大量成長，可能要在2022年之後。李鎮宇認為，喜歡SpaceX的人可能都喜歡特斯拉，一開始只是一小批人嚐鮮、覺得很酷，但其實在家和寬頻相比，感受不出其中差異，美國人真正有感的使用情境，可能要等疫情真正解封，恢復戶外活動後。試想一下，在山裡露營若沒訊號，這時會想需不需要用星鏈計畫？

李鎮宇卻用充滿想像力的口吻表示，當未來天上佈滿星鏈計畫的低軌衛星之時，地面上的每一台特斯拉或將成為一個「移動基地台」；屆時，馬斯克無疑會顛覆電信產業。或許，未來每一間營運商最大的競爭者和合作者，都將成為Space X。倘若產業的發展最後真的被李鎮宇料中，哪SpaceX所引爆的商機，還真是充滿龐大的想像空間。

事實上，和碩董事長童子賢也曾對媒體表示，一旦所有低軌衛星串連，特斯拉汽車未來可以只透過SpaceX上網，不需透過電信公司，這將帶來一波洗牌，這個產業變化「已經是現在進行式」。而跟電動車產業一樣，低軌道衛星跟台灣電子通訊產業將有大關係，低軌衛星數量多，連同所需要的基地台，會產生不小產值。

回過頭看台灣廠商在低軌衛星產業發展的機會，鴻海董事長劉揚偉日前就曾經直言，太空或低軌道衛星（LEO）在6G上的應用是鴻海未來重要布局方向，而鴻海軟硬體都做，他相當看好低軌道衛星是下一個科技重要變化。

值得一提的是，去年剛與鴻海完成策略聯盟的被動元件龍頭國巨，董事長陳泰銘日前也曾對媒體直指，太空商機正在發酵，航太市場是高成長產業，由於美國已經布局低軌衛星，作為未來6G基礎架構，國巨將會積極參與。很顯然，太空產業在科技大老闆心中的分量正日益增加。


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