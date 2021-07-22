正妹脫褲秀「鐵盤遮下體」！網驚見一叢黑傻眼：微解封了

▲AV女優深田詠美常在社群網站上更新各種性感造型，對自己身材與臉蛋非常有自信。（翻攝自深田詠美IG）

圖文／鏡週刊

被影迷稱為「明日花綺羅接班人」的AV女優深田詠美，不只在外貌方面力求精進，更苦練各種技能取悅粉絲，與社群互動頻繁。日前深田詠美拍片跳戰「鐵盤裸藝」，雖然看似順利完成，卻有眼尖網友發現她疑似露出黑森林。

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23歲的AV女優深田詠美曾在推特貼出性感照，誘惑地說「不管什麼都可以教你喔」，卻引來大批網友惡搞發問「這題微積分怎麼解」「摩托車突然發不動了怎麼辦」「家裡附近的貓咪正瞪著我該怎麼辦」等，讓她哭笑不得地求饒，也順勢轉型為搞笑型網紅，後又轉往YouTube發展，與粉絲分享職業甘苦談，找來同行開起性愛小教室，自帶人氣加上有趣的節目企劃，影片屢破百萬次觀看。

深田詠美昨（21日）更新影片，挑戰幾年前很紅的「鐵盤裸藝」，意即僅用一鐵盤遮擋重要部位，變換動作時不能走光或讓鐵盤掉落。為表誠意，深田詠美在鏡頭前脫下牛仔短褲和底褲，她謹慎小心地嘗試深蹲、側躺抬腿，不時洩出「我為什麼要這樣搞自己」的笑容，後期挑戰高難度動作，例如雙手放開移動、丟衛生紙團雜耍，最後似乎也順利完成。

▲深田詠美的斜槓YouTube人生太成功，讓粉絲大笑乾脆做全職吧。（翻攝自深田詠美YouTube）

儘管影片已經經過剪輯，仍是有網友抓到深田詠美疑似走光的瞬間，「黑色的！」、「微解封了」、「推薦0.25倍」，有網友忍不住大笑：「原本想嗆我不是來看這個的，但真的好好笑」、「已經完全是搞笑藝人的形狀了」、「這就是女粉增加的理由」。



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