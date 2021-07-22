LIVE／新北＋11！「階梯式緩降級」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增33例COVID-19確定病例，分別為30例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。新北市今天增加11例，市長侯友宜召開防疫記者會說明最新疫情，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，今日新增之30例本土病例(其中20例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為15例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月17日至7月21日。個案分布以臺北市及新北市各11例為最多，其次為桃園市7例、新竹市1例；其中24例為已知感染源、5例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於6月1日至6月27日，確診日介於6月4日至6月29日，死亡日介於7月19日至7月21日。

針對全台7月26日後可望解除三級警戒，新北市副市長劉和然22日表示，新北解封會採取「緩降級」方式，分成兩階段、四梯次調整；另外，只要把口罩拿下、肢體會密切接觸的項目，放在比較後面梯次開放，並採取「先戶外、再戶內」順序開放。

▲新北市長侯友宜召開防疫應變會議。（圖／市府提供）