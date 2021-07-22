板橋公寓大火釀3死　侯友宜要查是否違法裝修：最高可罰30萬元

▲新北板橋計程車行運將宿舍大火。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市板橋區22日凌晨2時許，南雅西路二段一棟公寓3樓發生火警，共造成3人死亡、1人命危、3人輕傷，由於起火建物的3樓隔出6間房間，加上室裝都是易燃物，是否因此釀災，對此，新北市長侯友宜表示，已責成公安小組、消防局調查，只要有違反建築相關的規定，會予以重罰，最高可開罰30萬元。

板橋區南雅西路二段一處公寓民宅突然冒出大量火煙，警消獲報到場，發現火勢已猛烈燃燒，立即射水救火，並在屋內發現多名受困民眾，其中2人被燒成焦屍，大火共造成3人死亡、1人命危、3人輕傷。

據了解，起火建物為連棟式5層樓公寓，3樓做為計程車車行的運將宿舍使用，共隔出6間房、2間浴廁，起火時4間房均有住人，共約5人住在裡面，起火時一度有多人受困屋內。由於火勢猛烈有延燒之虞，且建物內住有多名民眾，警消不敢大意派出21輛消防車、8輛救護車及97名警消到場，拉出水線進入屋內灌救，同時疏散建物內24名住戶。

侯友宜清晨5時許抵達現場，要求相關單位務必釐清公寓隔間是否有違法裝修等情事，同時慰問現場消防弟兄辛勞。稍早受訪時表示，起火建物是一棟老舊公寓，裡面的室裝都是易燃物，因此他責成公安小組、消防局調查，「只要有違反建築相關的規定，會予以重罰，最高可以罰到30萬，相關的調查程序現在還在調查當中。」