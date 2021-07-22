板橋計程車宿舍深夜大火釀3死　侯友宜清晨5點到場慰問消防弟兄

▲新北市長侯友宜慰問消防弟兄。（圖／新北市府提供）



記者蔡文鈴／新北報導

新北市板橋區22日凌晨2時許，南雅西路二段一棟公寓3樓發生火警，共造成3人死亡、1人命危、3人輕傷，確切起火原因有待調查釐清。新北市長侯友宜在清晨5時許抵達現場，要求相關單位務必釐清公寓隔間是否有違法裝修等情事，同時慰問現場消防弟兄辛勞。

板橋區南雅西路二段一處公寓民宅突然冒出大量火煙，警消獲報到場，發現火勢已猛烈燃燒，立即射水救火，並在屋內發現多名受困民眾，其中2人被燒成焦屍，大火共造成3人死亡、1人命危、3人輕傷。

據了解，起火建物為連棟式5層樓公寓，3樓做為計程車車行的運將宿舍使用，共隔出6間房、2間浴廁，起火時4間房均有住人，共約5人住在裡面，起火時一度有多人受困屋內。由於火勢猛烈有延燒之虞，且建物內住有多名民眾，警消不敢大意派出21輛消防車、8輛救護車及97名警消到場，拉出水線進入屋內灌救，同時疏散建物內24名住戶。

新北市消防局副局長李清安表示，警消於凌晨2時47分獲報，派出多輛救災車輛、救護車到場，經射水灌救後，於3時45分撲滅，共計有2名民眾明顯死亡、2人失去生命跡象及3人輕傷，其中1人到院後恢復呼吸心跳。此火警共釀成3死、4人輕重傷，粗估燃燒面積約30坪，確切起火原因有待調查釐清。