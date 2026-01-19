清空孩子桌面「店員下秒直接上菜」　大票家長崩潰：餐飲界大忌

▲家長特地清空桌面，就是怕孩子亂抓。（示意圖／Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

一名家長直言，帶嬰幼兒外出吃飯時會清空孩子前方桌面，不是為了幫忙上菜，而是怕孩子亂摸、潑湯出事。文章一出，釣出一票爸媽回應「小孩真的是世界最快賊手」、「寧可燙自己也不讓湯放孩子面前」；更有人直言這是大忌，「服務生教育訓練應該都教過不能放在小孩前面」。

有網友在Threads發文喊話，「希望服務生們可以體諒一下」，因為每次帶嬰幼兒外出用餐，他都會先清空孩子前方的桌面空間，但這個舉動不是為了方便上菜，而是怕餐點一上桌，小孩就伸手亂摸、亂潑，因此只能先預留出安全區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

爸媽苦心：清桌不是貼心，而是保命線



文章一出，不少爸媽心有戚戚焉，「防寶寶抓，所以前面必須清空」、「小孩真的是世界最快賊手」、「真的！服務生直接把熱湯放三歲小孩前，我一秒接過來，寧願燙死自己也不可能讓他放孩子面前，拜託別鬧了」、「兒童餐具也不要直接放在兒童面前，下一秒就會在地上了」、「還遇過吃火鍋一桌有4個爐，不放大人面前的爐，直接放小孩面前的爐還馬上直接點火」、「遇過生肉盤直接放在小孩前面，只好重新再消毒一次」。

網搖頭：在孩面前上菜是大忌



也有人直言在孩子上空、一旁上菜都是餐飲界大忌，「我以為服務生不放東西在孩童面前是基本常識，畢竟發生危險就很難處理了，小孩亂抓很正常，（我年輕時也當過服務生，員工訓練都有說，不能把餐點放在孩子前面），但我最近帶孩子去餐廳，真的不少次遇到服務生把餐點...放到我小孩面前」、「常常遇到，直接越過小孩頭上上菜，小孩比較矮，他頭上空間不是給你熱炒店阿姨上菜用的，謝謝」、「最沒辦法接受的是，竟在小朋友旁邊上菜，教育訓練應該都會教，之前做餐飲時是禁忌」。