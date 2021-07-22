「淹掉北車」距今20年仍難忘！最可怕颱風前3名　知道它的都老了

▲颱風一來，許多地方都可能淹大水。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

中度颱風「烟花」來襲，讓網友又開啟颱風話題，像是放不放假、颱風大轉彎等等。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說台灣幾乎每年都有颱風，「到底這麼多颱風裡面，哪一個讓大家的印象最深？」問題吸引其他人留言，其中最多人提到的颱風距今已20年，「淹掉整個台北車站，永遠忘不了。」

這位網友發文問卦「哪一個颱風讓你印象最深？？」文中表示，台灣幾乎每年都有颱風，「台灣幾乎每年都有颱風，有的宣布颱風假之後就突然減弱消失，也有的造成重大損失」，提醒大家還是要做好防颱準備之餘，也好奇在其他人心中，有沒有印象最深刻、到現在還記得的颱風。

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貼文一出，就有人馬上留言，「蘇拉，離台又登台，打我啊笨蛋」、「對台東人來說是莫拉克與尼伯特，偏偏尼伯特時被北捷炸彈事件壓過，沒人報導，自力救濟好幾天」、「賀伯，第一次遇到停電」、「何時台灣會再次想起被颱風摧殘的恐懼？」

▲蘇迪勒颱風造成不小的損失。（圖／資料照）

其中，最多網友點名的有2個，其1為2001年的納莉颱風，「納莉，住台北特別有感」、「納莉，當兵時遇到，然後忘了深夜還是凌晨，通通被抓上遊覽車去汐止24小時輪班挖泥巴救災」、「納莉，我的機車停樓下騎樓漂走了」、「納莉最難忘，板南線捷運站內都淹了～忠孝東路變一條河。」

再來是2009年的中颱莫拉克，「莫拉克，那次的畫面透過媒體實在是忘不了」、「莫拉克，出去買泡麵下雨下到汽車玻璃看不到路，隔天還後天小林村就被埋了」、「莫拉克，那個降雨量跟鬼一樣」、「莫拉克，然後我們就泡在水裡1星期了，煩死了」、「滅小林的莫拉克。」

還有1986年的韋恩，讓不少六、七年級生難忘，「韋恩颱風，一星期內放了好幾天颱風假」、「韋恩真的令人難忘，來回好幾次」、「韋恩3進3出啊」、「知道韋恩的都老人www」、「韋恩，小時後看著附近房子的鐵皮在空中飛，印象很深」、「韋恩那次我7歲，那時開始以為颱風都會淹水」、「韋恩颱風那次，我看到撫遠街有豬在水上漂」、「韋恩時，鐵皮飛到三樓高，正當我以為誰在放風箏的時候，大人已經衝出來拉我進去了。」

▲防颱工作相當重要。（示意圖／資料照）

據悉，中颱納莉颱風（2001年）刷新台灣多項紀錄，中央氣象局前後共發出64次颱風警報、石門水庫也持續洩洪15天，納莉颱風導致台北市基隆河決崩，造成忠孝東路地段、內湖區、南港區等地段嚴重水患；造成死亡及失蹤人口104人、265人輕重傷，約165萬戶停電、175萬戶停水，全台408所學校遭受嚴重損壞，估計全台損失新台幣190億元（不含修建費）。

而中颱莫拉克（2009年）則給台灣人民帶來無比慘痛的回憶，堪稱台灣50年來最慘重的水災（又稱八八水災），中南部的降雨量刷新台灣水患紀錄，造成農業損失超過195億元（僅次於賀伯颱風），受災面積相當於半個台灣的大小，造成711人死亡、失蹤，33人輕重傷，受災民眾達916萬人，全台損失將約新台幣2000億元。