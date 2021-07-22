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短裙豐臀女籌返鄉機票錢　三級警戒冒險下海！怒控馬伕：抽很大

▲被警方查獲的賣淫越南籍女子，表示自己為了籌措機票錢才下海 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲被警方查獲的賣淫越南籍女子，表示自己為了籌措機票錢才下海 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的是走不知路！高雄市一名王姓男子騎機車到處拉皮條，他怎麼也沒想到竟然問到便衣員警，員警順勢答應，一銅前往旅館房間之後，當場抓人！賣淫女子是越南籍，她表示近期才「下海」，因為她想要回越南才用這種方法籌措機票費。

21日凌晨，一名王姓男子騎機車在河北二路「移動式拉客」，結果他把一名便衣員警以為是旅客，所以上前「推銷」買春，員警一聽到之後假裝很有「性致」，所以就兩個人一起前往附近的旅館從事性交易，等到賣淫女子進到旅館房間之後，立刻表明身份，當場抓人。

▲被警方查獲的賣淫越南籍女子，表示自己為了籌措機票錢才下海 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲被警方查獲的賣淫越南籍女子，表示自己為了籌措機票錢才下海 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲被警方查獲的賣淫越南籍女子，表示自己為了籌措機票錢才下海 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲被警方查獲的賣淫越南籍女子，表示自己為了籌措機票錢才下海 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這名賣淫女子今年33歲，去年2月14日以依親名義來到台灣，不過逾期未歸，她向警方表示自己才剛下海沒有多久，就是想回家了，所以為了買機票錢才賣淫，雖然三級警戒期間，她也很怕染疫，但是為了機票錢也只好冒險，但她也控訴王姓男子很沒良心，因為從4000喊到5000元不等，不管喊多少，她只能拿到固定的2000元，讓她覺得被剝削！

不過整起案件，王姓男子依照妨害風化罪移送，而賣淫的越南籍女子則依照社會秩序維護法來裁罰，同時移送移民署高雄專勤隊進行後續處理。

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