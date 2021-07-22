雙北確診再回雙位數！　今增30例本土「分佈4縣市」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布30例本土確診、4人死亡。個案分布以臺北市及新北市各11例為最多，其次為桃園市7例、新竹市1例；其中24例為已知感染源、5例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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▲0722確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

今日新增之30例本土病例，其中20例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為15例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今年7月17日至7月21日。個案分布以臺北市及新北市各11例為最多，其次為桃園市7例、新竹市1例；其中24例為已知感染源、5例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

今日新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於6月1日至6月27日，確診日介於6月4日至6月29日，死亡日介於7月19日至7月21日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月20日累計公布14,255位確診個案中，已有12,456人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.4%。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計1,852,658例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,835,679排除)，其中15,511例確診，分別為1,253例境外移入，14,205例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計106例移除為空號。

自2020年起累計782例COVID-19死亡病例，其中774例本土，個案居住縣市分布為新北市389例、臺北市294例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

