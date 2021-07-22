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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政府賴帳疫苗掛號費！　藍委還原陳時中當時說…怒批「承諾又跳票」

記者蔡文鈴／台北報導

新北一家診所指出「國家說要給掛號費，但是沒下文」，之後發文宣布「被片面停止配發疫苗」，引發熱議。對此，國民黨立委洪孟楷翻出6月9號的質詢影片，當時陳時中在備詢時就回答「打疫苗相關行政費用政府會吸收！」

洪孟楷今（22）日於臉書發文指出，不過才一個多月前，在立法院專案報告時特別質詢陳時中部長及蘇貞昌院長，關於免收掛號費政策，政府編列預算足不足夠支應，當時陳部長信誓旦旦承諾「就把一些行政費用的相官費用都由政府來吸收。」如今承諾又要跳票？

洪孟楷表示，第三次紓困預算及六月底通過的第四次紓困預算中，疫苗施打費用依照陳時中部長的回應，各編列了39億的預算，加起來近80億的金額，如果沒有補助給協助施打的診所，那是挪用到何處？政府部門應該交代清楚，如果編列和執行項目不一，更是涉嫌違法，國人絕對無法接受。

洪孟楷提到，立法部門總共通過四次紓困預算，分別為600億、1500億、2100億及4200億，總共加起來高達8400億。而不分藍綠共同支持的最主要原因，也是因為相關部門都承諾會把錢花在人民上、花在刀口上、花在防疫上。但如今傳出診所醫師協助施打，卻拿不到應有補助，對比院長部長在立法院公開的回答及承諾，難道又是「經濟艙」翻版？說到卻無法做到！打從一開始就沒打算給診所補助？

洪孟楷要求政府部門應當說明清楚，當初的承諾為何跳票！而預算又花到哪裡去了！防疫是全民共識，但如果打著防疫的大旗卻無法做到給第一線醫護人員的補助，這場戰怎麼能打的持久？怎麼能繼續打下去！院長部長的支票不能亂跳票！答應的「行政費用由政府吸收」請兌現！

▲▼立法院 行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算 陳時中。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中於立法院備詢。（資料照／台北市攝影記者聯誼會提供）

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