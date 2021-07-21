陳時中「蘑菇頭剪掉了」幽默曝原因！網笑PO對照圖：好羨慕

網搜小組／劉維榛報導

今（21）日本土新增16例與5死，距離726「降級不解封」倒數5天，指揮官陳時中則鬆口，這兩天會公布指引。不過今日記者會上，陳時中以新髮型向國人報告疫情，現場記者提問，剪髮是否與疫情趨緩有關？陳時中幽默回應了。

▲阿中部長把頭髮剪短了！（圖／翻攝ETtoday直播）



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一名網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，看了今日疫情記者會，亮點就是阿中部長剪髮了，接著放上對比圖，「阿中部長蘑菇頭終於剪掉，辛苦他了，5月中就沒再剪髮！」

由於部長一舉一動備受關注，繼上次《陳時中黑口罩「保持距離」潮炸》，這次他以俐落短髮現身，讓現場媒體也發問，「（剪髮）看起來有朝氣許多，是否因為疫情趨緩，所以才有時間整理頭髮？」

當下陳時中噗哧一笑，回應「有點亂齁，人家都說頭髮是煩惱絲，看剪短一些，煩惱會不會比較少，看疫情是否也變得比較小！」

臉書網友也笑回「羨慕沒有地中海禿」、「辛苦了，放他半天假，讓他去剪頭髮」。但也有網友不以為意表示，「兩個月剪一次差不多啊，有什麼好說的」、「他換個髮型有怎麼樣嗎？這樣就辛苦哦」、「從5/17後就不能開店，沒收入店租還是要付，我到現在也沒剪頭髮」。

▼網友也很關注！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

