中華醫大USR團隊　助楠西偏鄉開發盛夏果豔餐盒

▲幫助楠西果農和地方產業促銷當季水果，中華醫大USR計畫團隊請餐旅系謝仁哲教授線上指導盛夏果豔餐盒料理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年水果盛產，為幫助果農促銷，中華醫事科技大學餐旅系謝仁哲教授以線上教學方式，指導大家製作六道以當季水果入菜的精緻料理餐盒，開發水果食譜多元風貌的同時，也期盼藉此鼓勵消費者多多選購水果，幫助果農。

新冠肺炎疫情三級警戒以來，讓民眾無法到餐廳享受美食，在家自行煮食或購買外帶餐，成了常態。有感於今年水果產量豐盛，惟受到疫情影響買氣，中華醫大USR（大學社會責任）計畫團隊為了幫助地方果農和在地場域餐飲業突破困局，特地邀請餐旅系謝仁哲教授以「楠西密枝食在地」為料理核心，研發六道盛夏果豔餐盒料理，主要以地方特產的水果入菜，讓大家看到各式水果食材的運用風貌。

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謝仁哲教授透過線上遠距教學課程，指導以盛產芒果、紅龍果、楊桃、百香果的台南市楠西區的果農及當地餐飲業者密枝社區果農之家負責人江仲緯，示範如何製作盛夏果豔餐盒料理。從菜單設計、備料、烹調、擺盤、裝盒，毫不藏私的逐一傳授，希望水果盒餐食譜能帶動民眾購買當季水果的意願，也讓在地的餐飲業者有機會開創新商機。

謝仁哲教授為社區研發的六道盛夏果豔餐盒，分別是蜜瓜玉子燒握壽司、蘋果乳酪豬肉捲、嫩雞纖果三明治、優酪果粒可麗餅捲、馬斯卡邦芒果杯、果粒百匯茶，這六道可口的水果料理，食材都是利用在地生產的新鮮芒果、鳳梨、百香果等水果，製作成清爽可口的主食、甜點和飲品，是很適合在炎炎夏日食用的水果輕食料理。

中華醫大USR團隊善盡大學社會責任，積極協助楠西密枝社區推展友善農業，這次有感於疫情對偏鄉果農和在地餐飲業影響很大，無論是水果出售或店家經營都是雪上加霜，為此，在社區發展協會理事長江仲緯的委託之下，請餐旅系老師發揮料理長才，協助偏鄉產業突破困局，為果農和店家增加收入。華醫USR團隊也籲請社會大眾支持偏鄉產業發展，如果對盛夏果豔餐盒有興趣，可洽社區發展協會楠西密枝社區果農之家，電話：06-5750035。

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