中華醫大為護理實習學生請命　期能儘速安排接種疫苗

▲中華醫大為護理系實習學生請命，祈請中央及地方政府儘速為在基層醫療院所實習的學生施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫苗短缺，各界無不爭取能列為優先施打對象，但台南市設有醫事類相關科系學校的護理實習學生，至今卻苦等不到接種疫苗，導致無法前往醫療院所做臨床護理實習，引發家長和學生的憂心和怒火。

中華醫事科技大學為護理等醫事類實習學生請命，拜託中央及地方政府儘速為在醫療第一線服務的實習生接種疫苗，相鄰的高雄市已經為轄內設有醫事類科系的實習學生全部完成疫苗施打了。

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中華醫大表示，暑假是學生實習的旺季，護理系等醫事類科系的學生從7月1日起陸續安排前往各醫療院所實習，惟為顧及學生在第一線從事醫療服務的感染風險，透過教育部向衛福部及中央疫情指揮中心爭取將醫事類實習學生列為疫苗優先接種對象，獲得衛福部函示醫事類實習學生比照第1類公費接種對象，由學校將實習學生名冊送交實習醫療院所，提供給地方衛生機關儘速安排疫苗接種，降低疾病傳播的風險。

部分基層醫療院所將實習學生名冊提送衛生局請領疫苗，要幫實習學生施打，衛生局以須在區域教學醫院實習的學生才符合優先施打，在非區域教學醫院的基層醫療院所實習生未列入優先，導致有近200位護理實習學生至今因為尚未接種疫苗，無法如期前往這些基層醫療院所進行臨床實習。學生憂心臨床實務學習受影響，連帶可能波及日後參加國家護理師考試；家長則怒火沖沖責怪同樣都是在醫療第1線從事護理實習工作，卻受到不公平對待，央求校方為學生請命，爭取一視同仁對待這些未來的護理師，讓他們儘速完成疫苗施打上第一線實習。

中華醫大表示，不只華醫遇此困境，台南市轄區內幾所設有護理科系等醫事類的學校也有相同的困擾，反觀相鄰的高雄市，已經為該市轄內幾所設有護理科系學校的實習學生全部完成疫苗施打了。校方祈請黃偉哲市長責令衛生局協助儘速為轄區內醫療院所的實習學生完成疫苗注射，讓家長放心、醫療院所也不必擔心實習學生未打疫苗進入實習造成防疫破洞，學生則可以如期到第一線協助醫護及完成臨床實務學習。

華醫大進一步說明指出，因實習合約單位不同，醫院能接收的實習人數也有限，因此有些人在成大醫院、奇美醫院、市醫…等區域教學醫院實習，有些是在一般婦幼醫院、診所、婦兒科這類基層醫療院所實習，且7月份就開始實習了，但近200位實習生因未注射疫苗造成實習風險，影響實習生權益甚巨，而向市府請命。

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