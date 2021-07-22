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花203元買心痛的感覺！他點超商外送「開袋秒心涼」：就給我打個XX

▲▼花203點外送結果只收到一瓶飲料。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲花203元點外送結果只收到一瓶飲料。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者黃可昀／綜合報導

外送雖然很方便，但偶爾還是會鬧出小烏龍！一名男子今天早上用外送點了超商幾樣餐點，等了將近1小時總共花了203元，結果收到時整個人都傻眼了，「等了一個小時只來了一瓶福樂？」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，由於清晨很多店家還沒開，他便透過外送平台點了超商的飯糰、炒飯、鮮奶可可，並刷卡支付203元，結果收到餐點時袋子重量特別輕，打開來看裡面只有一瓶鮮奶可可，飯糰與炒飯都不見蹤影，翻出外送收據，只見餐點品項被劃了2個大叉叉，「也完全沒有事先通知，收據上就給我打個xx，東西沒有不用告知嗎？是在哈囉？」

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▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲外送缺貨會退款，但沒辦法立即拿到。（示意圖／記者周宸亘攝）

原PO無奈表示，自己等了1小時只收到一瓶飲料，而且加運費要價203元，「重點還沒辦法刷退，客服也完全沒有回應」，耐心等待卻吃了悶虧，這瓶飲料實在買得很心疼！

過來人解釋，由於原PO點的是便利商店，常常會有品項完售的狀況，餐點有缺都可以退錢，「我遇過，這個就是商品售完了，商品沒有的話會刷退，大概三天左右」、「我之前做超商的時候客人要四樣有三樣都沒有，不能怪平台」、「一般收到通知及退款，一定是在事後3-5天內，做不到即時性的通知。無法即時通知確實會很容易造成困擾跟誤會。」

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