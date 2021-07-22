重生之作有驚喜　崑大視訊系畢製短片橫掃國際影展

▲崑山科技大學視訊系畢業製作短片《樂園Paradise》以失去情人的故事，講述「自主選擇死亡」的安樂死議題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學視訊系畢業短片《樂園Paradise》以失去情人的故事，講述「自主選擇死亡」的安樂死議題，劇組以實驗片的方式詮釋面對痛苦及折磨時，帶領觀影者到不可預知、卻又可能得到解脫的樂園，該片不僅在國內放視大賞、A+文資創意季有好成績，更一舉榮獲義大利、印度、法國等國際影展大獎，表現亮眼。

崑大視訊系畢製作品《樂園Paradise》在重新剪輯改變劇情結構後，以近乎實驗的形式，讓安樂死議題內容不再普通，參與國內競賽，順利入圍2021放視大賞「行動應用類數位影音－創意企劃組」、2021 A+文資創意季數位媒體與互動設計類。近日國際影展也陸續公布成績，該片一舉拿下義大利Golden Short Film Festival影展最佳學生實驗短片、印度Mokkho International Film Festival年度最佳實驗短片、印度Uruvatti International Film Festival 評審特別獎與最佳實驗短片。

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不僅如此，《樂園Paradise》目前已進入決選，並在影展競賽播映中的獎項包括法國Argenteuil International Film Festival最佳學生短片、英國第九屆Lift-Off Film Festival Online Sessions最佳學生實驗短片、印度Rameshwaram International Film Festival最佳學生短片。同時入圍斯洛伐克International World Film Awards最佳學生短片、印尼Bali International Short Film Festival最佳學生短片、美國Moorpark Film Festiva最佳學生短片、印度Golden Sparrow International Film Festival最佳學生短片與羅馬Golden Short Film Festival最佳實驗短片等國際影展。

導演金致宏與剪輯王鐘儀表示，《樂園Paradise》拍攝過程並不順利，也曾遇到進度與資金的問題，到了校內總審查，評審仍提出多處對影片的疑慮與建議，但他們記得指導老師說：「你們想讓作品達到什麼目標，就可以做得到！」，便決定重整作品找回初衷。

指導老師李思欣說：「審查、競賽只是過程，不是作品的最終樣貌，學生製片當然會有缺失，卻往往能看見更多純粹感。」她認同劇組願意在拿到畢業學分後，解構劇情重新剪輯，表現出劇本最原始的面貌，克服學生製片存在的問題，藉由影像媒材轉換顛覆安樂死既有形式，找回驚喜與肯定。

製片陳宥穎與黃千芸提到，該片以獨特的觀點探討安樂死可能性，看似沒有結局的愛情故事，讓大家思考生命對於自己的意義。日本籍的團隊成員宮城彩音、祖堅莉央透過指導老師所開設的「國際影視講座專題」進行學習，協助團隊投報國際影展，她們希望《樂園Paradise》下個獲獎的好消息是來自日本的影展。

劇組成員李韋謙、詹青璇、盧仕豪、李純意、江品儀皆提到該片要表達的是「生與死，對你而言，是什麼感覺？」劇中呈現男主角在女友死後，除了借酒消愁外，最想做的事就是進入安樂死機構等待死亡，然而即使是多麼想離開這世界的人，面對死亡，不免還是會感到焦慮、恐懼。他們很開心團隊在完成作品、參加校內外播映展出後，還是願意為了找到作品的最佳價值，重新剪輯與不斷投送國際影展，這些過程增加了大家的專業視野，提升溝通協調的能力，他們相信這樣的經驗，對進入職場有非常大的助益。

胡佩芸主任說明，崑大視訊系為發展數位影音與文創產業之系所，系上投注在影視器材設備的資源與業界同步，學生作品屢獲國內外影展大獎已是常態。

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