時力黨團喊擴大公費PCR採檢範圍　對熱區進行血清抗體篩檢

▲時代力量黨團建議擴大公費PCR採檢範圍，並且對熱區進行血清抗體篩檢 。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，時代力量立法院黨團總召邱顯智8日呼籲，政府應提升邊境管制措施，建立決策的可問責性，阻絕病毒於境外，並持續強化台灣的檢驗量能與策略，降低民眾篩檢門檻，找出社區隱形的傳播鏈。

時代力量黨團8日上午召開「邊境防堵阻絕病毒，強化採檢社區清零」線上記者會，邱顯智表示，現在變種病毒突變非常快，從過去的英國Alpha 變種到現在印度Delta變種，傳染力十分驚人，如何落實邊境防堵、阻絕病毒於境外非常關鍵。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，目前旅客入境、結束隔離前皆須經過PCR採檢，隔離期間也要進行居家快篩，然而機組員入境檢疫卻有不同標準，時力黨團建議將機組員的抗原快篩改為再次PCR採檢，並以14天為週期，確實追蹤機組員感染情況。

此外，考量機組員工作環境具有較高染疫風險，陳椒華也說，除了定期 PCR檢測之外，時力黨團呼籲指揮中心為國籍航空機組員進行血清抗體調查，確認機組員完成兩劑疫苗接種後有產生完整保護力，再由航空公司派飛任務。

邱顯智說明，為了防堵病毒，時力黨團提出多項建議，包含接觸者解隔離前應再PCR採檢、擴大公費PCR採檢範圍、補助高風險族群定期PCR檢測，以及持續擴大檢驗量能，降低民眾檢驗門檻等。

邱顯智也補充，目前台灣每日的PCR採檢量能，雖已經提升至每日5萬件，最高亦可達到將近9萬件，但是台灣每千人的檢驗率，仍遠低於日本、南韓、新加坡等國，顯示台灣的檢驗量能仍有持續提升的必要。

時代力量黨團幹事長王婉諭提及，許多公衛專家建議進行血清抗體調查，亦即以體內是否出現抗體，判斷其是否為無症狀或未曾被篩檢出來的感染者，藉此找出社區潛藏的隱形傳播鏈和無症狀感染者。

王婉諭建議，中央流行疫情指揮中心應儘速研議，針對部分熱區進行血清抗體篩檢，以找出無症狀感染者比例，並研判所需篩檢量能和相關防疫措施。

王婉諭也說，指揮中心應考慮解除地方政府必須事先得到疾管署同意才能進行血清抗體檢驗的行政限制，才能讓地方政府疫調時快速地確認傳播鏈，找出更多隱形感染者，台灣才能逐漸走向解封的道路。

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