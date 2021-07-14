▲時力要求正視消防員創傷壓力，挹注資源落實心理支持制度。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

彰化縣喬友大樓日前發生大火，彰化縣消防局消防隊員陳志帆不幸遇難，總共釀成4死20傷。對此，時代力量立法院黨團14日表示，政府除了重視消防員的身體健康外，也應正視基層消防員的創傷壓力，內政部要痛定思痛，以預算協助地方。

時代力量黨團14日上午召開「正視消防員的創傷壓力！基層需要職災防護的心理資源」線上記者會，與會者包括消防員工作權益促進會理事長黃鈺翔、台灣臨床心理學會教授楊啟正、諮商心理師公會全國聯合會副理事長羅惠群等人。

時代力量黨團幹事長王婉諭指出，從歷年的重大死傷勤務來看，消防員在救災的過程中，往往產生負面的身心影響，至今卻未能皆獲得適當的協助，甚至在尋求內部的求助時，還會被主管貼上草莓或懦弱的標籤。

王婉諭表示，基層消防員長期目睹、經歷死傷慘重的現場，造成後續可能持續出現的種種壓力反應，包括經驗重現、神經緊繃、逃避與麻木、惡夢連連、錯覺等，呼籲政府及相關單位正視消防員的創傷壓力問題，並且提供適當有效的解決辦法。

黃鈺翔指出，消防員長期被社會冠上英勇的形象，許多同仁也帶著這樣的認知從事這個職業，然而消防員與民眾一樣都是凡人，事後面臨這些重大事故時，包含現場家屬情緒、甚至同仁殉職，都會造成消防同仁的衝擊與創傷，也是導致創傷後壓力症候群（PTSD）的來源。

黃鈺翔認為，中央應該撥補預算協助各地方政府，執行消防人員的心理諮商與預防制度，建立包含教育、定期輔導及緊急介入的三級制度。在教育階段，應該改善目前的教育內容、加強風險識別與PTSD相關課程。

黃鈺翔說明，在積極輔導部分，希望各縣市消防局聘任專業的諮商師， 每半年至各分隊訪視並建立彼此的信任感；在緊急介入部分，則要針對重大事故成立專案，對消防人員的心理狀態進行全面的篩檢、評估與追蹤。

時代力量黨團總召邱顯智表示，消防員的工作屬性具高危勞與高壓性，中央對於消防員的職場心理健康，必須往前端建立「職前預防」的機制，而不是只在事後慰問。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，各縣市對於消防員的心理支持資源，現階段有相當大的資源落差，雖然各地消防機關會透過常年訓練安排宣導，告知基層同仁心理及精神醫療相關資源的求助管道，然而實務上常出現要求一線人員停休、參與常年訓練，這樣的效果往往不佳。

陳椒華呼籲，除了以非停休為原則進行宣導，也應增加基層同仁的參與意願，內政部及消防署更應與各縣市消防機關協調財務狀況，由中央挹注經費減輕地方資源落差，協助各縣市消防局完善消防員心理支持制度。

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