夏季捕蜂抓蛇通報案件激增　屏縣3個月破千件

▲進入夏季，屏縣3個月內接獲捕蜂蛇件數超過千件 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府農業處今年持續辦理捕蜂捉蛇委外業務，民眾透過119通報後由委外開口契約廠商執行，統計4、5、6月三個月通報數量已破千件，共捕捉到651隻蛇類及摘除283巢蜂窩。

農業處鄭永裕處長表示，夏季是蛇類、蜂類出沒頻繁的季節，常發生人與野生動物衝突事件，尤其目前正值防疫期間，民眾在家的時間變多了，更容易發現有野生動物入侵民宅的情況，如要防止蛇類入侵住宅，可利用一般包裝封箱用的寬膠帶，以黏性面向上的方式，將蛇躲藏位置圍住，亦可以相同方式放置數條膠帶，橫亙於躲藏點，蛇如爬行過去便會被膠帶纏住，可限制蛇類的移動能力。

另為避免發生危險，遇到蛇類以不觸碰並密切掌握蛇的動向，再通報119消防局轉派專人到府服務協助捕捉。

農業處提醒，住家及周圍庭院環境維持整潔非常重要，蛇類喜歡躲藏在縫隙、潮濕的陰暗處，庭園內應避免堆積雜物及保持乾燥，若不幸被蛇咬傷，務必保持冷靜，並牢記蛇類形態、大小、顏色及其他可能特徵並儘速就醫接受治療。

農業處說，於戶外從事農事耕作或登山時避免使用香水、化粧品等，以免過多的氣味招來蜂類叮咬，若遭受虎頭蜂攻擊可利用衣服、帽子或手肘保護頭部，低身大步離開現場，切勿邊跑邊揮動衣物，因會造成強力的氣流，讓追擊的毒蜂更能認清目標，並引來更多毒蜂追擊。

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