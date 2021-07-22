烟花逼近！花蓮海域長浪出現　海巡拉封鎖線勸離民眾：勿賭命

▲烟花颱風逼近，花蓮海域已漸出現長浪。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中度颱風「烟花」來襲，花蓮縣政府已於21日晚間10點完成緊急應變中心二級開設，並同步劃定「海岸、海港及港埠」等區域範圍為警戒區域，海巡署東部分署第一二岸巡隊已針對警戒區域拉設封鎖線並防止民眾進入，以確保颱風侵襲期間民眾生命財產安全。

▲海巡人員依公告警戒區範圍拉起封鎖線。



花蓮縣政府公告「本縣海岸、海港及港埠」為警戒區域，海巡署第一二岸巡隊已編組人員針對公告警戒區域拉設封鎖線，勸導及防止民眾進入，並採定點及機動方式，於崇德海灘、七星潭、太平洋公園、磯崎海水浴場及石梯坪等沿線民眾易觀浪熱點，22日一早即利用廣播勸離觀浪民眾勸。





第一二岸巡隊呼籲，烟花颱風逼近台灣東部海域，花蓮沿海已漸漸出現長浪，民眾於颱風來襲期間切勿前往岸際逗留及觀浪，以防憾事發生。民眾若有任何需要救助之情事，皆可撥打海巡服務專線118，將立即派員處理及服務。 中度颱風「烟花」來襲，花蓮縣政府已於21日晚間10點完成緊急應變中心二級開設，並同步劃定「海岸、海港及港埠」等區域範圍為警戒區域，海巡署東部分署第一二岸巡隊已針對警戒區域拉設封鎖線並防止民眾進入，以確保颱風侵襲期間民眾生命財產安全。

▲海巡人員勸離遊客與觀浪民眾。



花蓮縣政府公告「本縣海岸、海港及港埠」為警戒區域，海巡署第一二岸巡隊已編組人員針對公告警戒區域拉設封鎖線，勸導及防止民眾進入，並採定點及機動方式，於崇德海灘、七星潭、太平洋公園、磯崎海水浴場及石梯坪等沿線民眾易觀浪熱點，22日一早即利用廣播勸離觀浪民眾勸。





第一二岸巡隊呼籲，烟花颱風逼近台灣東部海域，花蓮沿海已漸漸出現長浪，民眾於颱風來襲期間切勿前往岸際逗留及觀浪，以防憾事發生。民眾若有任何需要救助之情事，皆可撥打海巡服務專線118，將立即派員處理及服務。

►腦公！你不可以賴帳喔