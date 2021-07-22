「放颱風假」可能性出爐！氣象粉專曝：發陸警機率降低中

記者李宜秦／台北報導

中度颱風烟花移動速度緩慢，滯留於台灣東方海面，預計明日起加速北轉，若北轉角度大，暴風圈就不會影響陸地，發布陸上警報機率降低，若不發布陸警，可能就不會放颱風假。

▲颱風將於明日北轉。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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台灣颱風論壇｜天氣特急表示，烟花過去颱風幾近滯留，但預期明天起將朝東北部外海加速前進，發不發陸警待觀察，但機率降低中。而北部、東部受外圍環流影響，風雨將持續到周六，北部山區雨勢最大，各地沿海都有強陣風。

待烟花北上後，將帶來西南風影響，至於西南風強弱、是否引進西南氣流，須視颱風離開後的走向而定，不過中南部周末後確定轉多雨，差別僅在雨勢多寡。

▲北台灣今日將有間歇性雨勢。（圖／記者呂佳賢攝）

中央氣象局稍早已發布豪大雨特報，受第6號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(22)日臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，臺中以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

氣象局也表示，由於海上導引氣流不明顯，導致颱風移動速度慢，因此今天內發布陸上警報機率不大，明日則要視颱風路徑才能確定是否發布陸警與暴風圈有無可能觸陸。

▲氣象局發布豪大雨特報。（圖／氣象局）