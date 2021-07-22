　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度67%人有新冠抗體！醫揭「群體免疫」代價：台灣承受不起

▲▼印度疫情、新冠肺炎、火葬場、屍體、遺體。（圖／路透）

▲印度約只有8％成人接種2劑疫苗，卻有67.6%的成年人有血清陽性反應。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

印度受新冠疫情肆虐，官方數字顯示確診數累積3120萬人，死亡人數約41.8萬人，身為疫苗生產大國，印度各地卻苦於無疫苗可打的窘境，根據研究顯示，印度多達2/3的人口體內已有新冠病毒抗體。對此，醫護粉專「MedPartner美的好朋友」直言，「用數百萬人命作為代價，不是台灣能受得了的。」

印度檢驗抗體的第四次全國血清調查於6月、7月間進行，調查對象包括境內各地2萬9000人，調查顯示，印度67.6%的成年人有血清陽性反應，而超過62%的成年人從未接種疫苗，印度的14億人口中，約4億人體內沒有抗體。截至7月，印度只有略逾8%的符合資格成人已接種2劑疫苗。

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

「MedPartner 美的好朋友 」表示，這代表印度的感染遠遠比官方統計數據嚴重非常，大量的輕症或無症狀感染者都沒有被記錄到，「但接近七成的人有抗體的話，可能印度離群體免疫完成，大概只需要幾個月的時間，其實已經不遠了。」

有統計學家指出，印度因檢測量能不足，許多案例未被匡列，該國只發現約3%到5%的感染病例，與一些拉丁美洲和非洲情況雷同，推估真實死亡數字恐為200萬人左右，是官方報告的5倍。

「MedPartner 美的好朋友 」認為，印度從這波嚴峻的疫情中，恐怕已淪於達爾文的「物競天擇」下場，達到群體免疫，「疫情終究會過去，看你是要用疫苗還是達爾文。用數百萬人命作為代價打完這一局，這種代價實在不是台灣能受得了的。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／CITYLINK松山店 宣布7／22閉門清消！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度67%人有新冠抗體！醫揭「群體免疫」代價：台灣承受不起

美副國務卿「台美加強政經關係」　對中國懷戒心

輝瑞／BNT與南非達成「分銷協議」　預計年產1億劑提供非洲

利物浦濱海景觀「過度開發」　遭UNESCO世界遺產除名

快訊／日媒曝：台積電「熊本設廠」最快2023啟用　月產4萬片晶圓

美副國務卿25至26日訪問中國　在天津與王毅見面

疫苗之亂群聚擠爆注射站　突尼西亞衛生部長遭總理革職

22歲網紅曬出遊照「人生苦短」一起瘋狂吧！　過幾小時車禍喪命

美國聲稱「武漢實驗室」3人員染疫　趙立堅回應：他們姓甚名誰

傳三星李在鎔可望8月中出獄？「特赦、假釋」2途徑可能性曝光

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

迪麗熱巴「清純校服→絕美婚紗」女追男求愛　楊洋落淚...背後擁抱她：該怎麼挽回妳...

印度67%人有新冠抗體！醫揭「群體免疫」代價：台灣承受不起

美副國務卿「台美加強政經關係」　對中國懷戒心

輝瑞／BNT與南非達成「分銷協議」　預計年產1億劑提供非洲

利物浦濱海景觀「過度開發」　遭UNESCO世界遺產除名

快訊／日媒曝：台積電「熊本設廠」最快2023啟用　月產4萬片晶圓

美副國務卿25至26日訪問中國　在天津與王毅見面

疫苗之亂群聚擠爆注射站　突尼西亞衛生部長遭總理革職

22歲網紅曬出遊照「人生苦短」一起瘋狂吧！　過幾小時車禍喪命

美國聲稱「武漢實驗室」3人員染疫　趙立堅回應：他們姓甚名誰

傳三星李在鎔可望8月中出獄？「特赦、假釋」2途徑可能性曝光

街上擺攤到FMVP！字母哥：要相信夢想　被笑罰球爛G6卻19罰17中

印度67%人有新冠抗體！醫揭「群體免疫」代價：台灣承受不起

東京「台場摩天輪」熄燈！Palette Town全面關閉震撼台網：等等我們

河南洪災全省25死7失聯　近125萬人受災

中信加盟T1職籃首名洋將曝光　克拉克「超強火力」中選

19歲噁男強上母馬「人獸交」！變態行徑全都錄…飼主：他很熟練

陳業鑫／烟花來襲！居家工作有颱風假嗎？薪水要發嗎？

鄭敬淏大熱天「穿羽絨外套遛狗」被當瘋子！　驚動警察上門…親吐事件始末笑翻網

美副國務卿「台美加強政經關係」　對中國懷戒心

41歲廣末涼子脫了！　2大原因「解放超巨兇器」甩掉清純被讚爆

養整窩蟑螂！掀蓋見小強家族亂竄 主人大秀愛寵輕撫直呼：太可愛♥

國際熱門新聞

麻省理工男3年無業！父母給800萬...竟轟爸媽

日媒：台積電熊本廠2023啟用　月產4萬片晶圓

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

22歲網紅：人生苦短　車禍喪命

輝瑞／BNT與南非達成代工協議　年產1億劑專供非洲

美副國務卿：台美加強政經關係

印度群體免疫代價高！醫：台灣承受不起

利物浦過度開發　遭世界遺產除名

南韓駐外軍艦感染擴大！確診率逼9成

俄213cm選手進浴室「歪脖頂天花板」

他患嚴重嗜睡症　1年狂睡300天

即／2032奧運由澳洲布里斯本主辦

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

美副國務卿將訪中　與王毅見面

更多熱門

相關新聞

輝瑞／BNT與南非達成代工協議　年產1億劑專供非洲

輝瑞／BNT與南非達成代工協議　年產1億劑專供非洲

輝瑞／BNT在21日表示，已經與南非半國營的Biovac Institute研究所達成協議，預計年產1億劑，專門在2022年提供給非洲聯盟使用。

基隆廟口夜市27日「恢復營業」　路口端設實聯制管制點

基隆廟口夜市27日「恢復營業」　路口端設實聯制管制點

疫苗之亂　突尼西亞衛生部長革職

疫苗之亂　突尼西亞衛生部長革職

港商記錯檢疫期「提早半天出關」離境

港商記錯檢疫期「提早半天出關」離境

快訊／湖口裝甲兵學校1人確診　軍方緊急匡列10多人快篩

快訊／湖口裝甲兵學校1人確診　軍方緊急匡列10多人快篩

關鍵字：

印度新冠肺炎世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

726降級不解封！陳時中14:00說明

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

力旺總座沈士傑傳心肌梗塞辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

志願者出發鄭州救災…名單赫見「王一博」

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

即／CITYLINK松山店7／22全面閉門清消

快訊／國1北上「百萬名車起火」延燒2線道！現場照片曝光

烟花颱風動向有變！彭啟明曝「明後天放假」可能性

陶晶瑩認「已打輝瑞疫苗」！

快訊／中國鄭州洪災「地鐵躺滿屍體」　蔡英文慰問並表達哀悼

侯怡君怒嗆蕭大陸小三　女方被起底民視員工

24歲美女主播高燒確診！曾和劈6女男主播過夜

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面