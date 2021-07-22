印度67%人有新冠抗體！醫揭「群體免疫」代價：台灣承受不起

▲印度約只有8％成人接種2劑疫苗，卻有67.6%的成年人有血清陽性反應。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

印度受新冠疫情肆虐，官方數字顯示確診數累積3120萬人，死亡人數約41.8萬人，身為疫苗生產大國，印度各地卻苦於無疫苗可打的窘境，根據研究顯示，印度多達2/3的人口體內已有新冠病毒抗體。對此，醫護粉專「MedPartner美的好朋友」直言，「用數百萬人命作為代價，不是台灣能受得了的。」

印度檢驗抗體的第四次全國血清調查於6月、7月間進行，調查對象包括境內各地2萬9000人，調查顯示，印度67.6%的成年人有血清陽性反應，而超過62%的成年人從未接種疫苗，印度的14億人口中，約4億人體內沒有抗體。截至7月，印度只有略逾8%的符合資格成人已接種2劑疫苗。

「MedPartner 美的好朋友 」表示，這代表印度的感染遠遠比官方統計數據嚴重非常，大量的輕症或無症狀感染者都沒有被記錄到，「但接近七成的人有抗體的話，可能印度離群體免疫完成，大概只需要幾個月的時間，其實已經不遠了。」

有統計學家指出，印度因檢測量能不足，許多案例未被匡列，該國只發現約3%到5%的感染病例，與一些拉丁美洲和非洲情況雷同，推估真實死亡數字恐為200萬人左右，是官方報告的5倍。

「MedPartner 美的好朋友 」認為，印度從這波嚴峻的疫情中，恐怕已淪於達爾文的「物競天擇」下場，達到群體免疫，「疫情終究會過去，看你是要用疫苗還是達爾文。用數百萬人命作為代價打完這一局，這種代價實在不是台灣能受得了的。」

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